نقابة المحامين :حصول الراحل رجائي عطية على جائزة النيل تكريم مستحق

أعرب مجدي سخى، القائم بأعمال نقيب المحامين، أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، عن عميق سعادتهم لفوز النقيب الراحل رجائي عطية، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بجائزة النيل فرع العلوم الاجتماعية المقدمة من المجلس الأعلى للثقافة.

وثمن المجلس هذه اللفتة الكريمة، والتكريم المستحق لأحد أعظم الشخصيات الذي بذل كل ما لديه لأجل وطنه و المحامين، لتظل ذكراه الطيبة وما خطه من علوم بصمة وذكرى ينتفع بها في الحياة الدنيا.

وتقدم بأطيب التهاني للمحامين في جمهورية مصر العربية والوطن العربي، بهذا النيل وهذه الجائزة التي هي بمثابة تكريمًا لهم جميعا.

رحم الله فقيد المحاماة النقيب الراحل الأستاذ رجائي عطية نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب.

واعتمدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، نتيجة الفائزين، بعد الاجتماع الذي عقدته مع الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وأعضاء المجلس.

الجدير بالذكر أن الأستاذ رجائي عطية، كان قد توفى، يوم السبت الموافق 26 مارس، إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة، وأقيمت له صلاة الجنازة بحضور مئات المحامين عقب صلاة العصر، بمسجد عمر مكرم، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.