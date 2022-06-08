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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استكمال أعمال التطوير وحملات لضبط الأسواق بمدينة النوبارية الجديدة

صدى البلد

أكد المهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، استكمال أعمال التنمية وتطوير وتجميل المدينة، حيث بدأ العمل  بمدخل المدينة السكني مروراً بمركز المدينة، وشمل التطوير المسطحات الخضراء وأعمال تنسيق الموقع، وزراعة الزهور وأعمال الإنارة والتجميل بالميادين ودهان البلدورات والأرصفة.
وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم العمل أيضاً على رفع كفاءة مدخل المدينة الصناعي مروراً بالحي المتميز، وشمل التطوير تنفيذ البلدورات والأرصفة وزراعة المسطحات والأحواض بالطرق المؤدية للمدخل، كما تم العمل على رفع كفاءة اللوحات الإرشادية بالمحاور الرئيسية بالمدينة، ليكون هذا التطوير انطلاقاً يشمل تطوير جميع الأحياء والطرق والشوارع والميادين بالمدينة.

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وفي سياق متصل، وجه المهندس أحمد إسماعيل، إدارة التنمية والبيئة والأمن بالجهاز بالتعاون مع إدارات التموين والصحة والطب البيطري للقيام بحملة مكبرة على السوق الأسبوعية يومي الخميس والجمعة بالمدينة، وذلك لإحكام السيطرة على تداول المنتجات الغذائية بالأسواق والمحال التجارية من حيث الصلاحية والحفظ وطريقة العرض، وذلك حرصاً على سلامة وصحة المواطنين بالمدينة.
وأوضح رئيس الجهاز أن الحملة أسفرت عن ضبط أسماك ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكذا إعدام أصناف من الأغذية المختلفة المنتهية الصلاحية  وغير الصالحة، وكذا ضبط الكميات الموجودة من اللحوم والأسماك  بدون بيانات وعلامات تجارية، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية، وستستمر تلك الحملات لحماية المواطنين.


 

مدينة النوبارية المسطحات الخضراء المنتجات الغذائية المحال التجارية المدينة السكني

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