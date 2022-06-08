محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير بشوارع مدينة نصر

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال التطوير الجارية بشوارع حى شرق مدينة نصر .



شملت الجولة أعمال التطوير ورفع كفاءة الشوارع حول محور شينزو آبى ، وإنتهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة وتشجير شارع أنور المفتى .



وأشار محافظ القاهرة إلى أن شارع أنور المفتى سيتم استخدامه كمحور يربط بين شوارع النصر والطيران وعباس العقاد بما يخفف الكثافة المرورية بتلك المناطق .

وأضاف محافظ القاهرة أن أعمال التطوير تضمنت زيادة عرض الشارع لـ ٤ حارات مرورية، كما تم تسوية المناسيب فيه ورفع الإشغالات وإضافة بالوعات للأمطار ، وتنفيذ أعمال إضاءة به وإعادة تخطيط اللاند سكيب الخاص بالزراعة والتشجير فيه .

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