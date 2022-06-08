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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير بشوارع مدينة نصر

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال الجولة

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال التطوير الجارية بشوارع حى شرق مدينة نصر .


شملت الجولة أعمال التطوير ورفع كفاءة الشوارع حول محور شينزو آبى ، وإنتهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة وتشجير شارع أنور المفتى .

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وأشار محافظ  القاهرة إلى أن شارع أنور المفتى سيتم استخدامه كمحور يربط بين شوارع النصر والطيران وعباس العقاد بما يخفف الكثافة المرورية بتلك المناطق .

وأضاف محافظ القاهرة أن  أعمال التطوير  تضمنت  زيادة عرض الشارع لـ ٤ حارات مرورية،  كما تم تسوية المناسيب فيه ورفع الإشغالات وإضافة بالوعات للأمطار ، وتنفيذ أعمال إضاءة به وإعادة تخطيط اللاند سكيب الخاص بالزراعة والتشجير فيه .

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القاهرة مدينة نصر التطوير شوارع حى شرق مدينة نصر محور شينزو محور شينزو آبى

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