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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 125 ألف علبه سجائر مجهولة المصدر بالبحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

 

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين حفاظاً على صحة وسلامةالمواطنين. 

     

وقد نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدى الخضر  بالتنسيق مع مباحث التموين حملة تموينية على الأسواق بمركزومدينة ايتاي البارود أسفرت عن ضبط  ١٢٥ ألف علبه سجائر مجهوله المصدر وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر وإتخاذ كافةالإجراءات القانونية ضد المخالفين

التموين محافظ البحيرة منتهية الصلاحية مديرية التموين مباحث التموين الغش التجاري مجهولة المصدر سجائر

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