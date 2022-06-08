ضبط 125 ألف علبه سجائر مجهولة المصدر بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين حفاظاً على صحة وسلامةالمواطنين.

وقد نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدى الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين حملة تموينية على الأسواق بمركزومدينة ايتاي البارود أسفرت عن ضبط ١٢٥ ألف علبه سجائر مجهوله المصدر وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر وإتخاذ كافةالإجراءات القانونية ضد المخالفين