استشاري: مبادرة 100 مليون صحة رصدت إصابة 60 مليون مواطن بأمراض مزمنة|فيديو

قال الدكتور محمد خورشيد، استشاري الجهاز الهضمي، إنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهناك اهتمام كبير بمجال الصحة، مشيراً إلى التحديات الكثيرة التي كانت تواجه وزارة الصحة، منها: جائحة كورونا، وقوائم الانتظار، وغيرها من المشكلات.

وأضاف محمد خورشيد في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحنا مصري"، المُذاع على فضائية "الأولى المصرية"، أن مبادرة 100 مليون صحة التي استطاعت أن تعالج مرضى فيروس سي، منوهاً أنها قدمت إنجازاً عالمياً قائلاً: "العالم كله كان منبهراً بيها، وبيتعلم من التجربة المصرية في القضاء على فيروس سي".

وتابع استشاري الجهاز الهضمي، أن مبادرة 100 مليون الصحة أصبحت الآن قادرة على الكشف على أورام الكبد وعلاجها، منوهاً أن هذه المبادرة رصدت 60 مليون مواطن على مستوى الجمهورية مصابون بأمراض مزمنة، بالإضافة إلى عمل قائمة بيانات بالأمراض والأعداد.

وأشار محمد خورشيد إلى ان مبادرة 100 مليون صحة تعتبر مبادرة واحدة ضمن مبادرات كثيرة تمت خلال الـ 8 أعوام الماضية، مثل مبادرة قوائم الانتظار، ومبادرة زراعة الأعضاء، مبادرة اكتشاف الأمراض، بالإضافة إلى المبادرات الخاصة بحديثي الولادة.