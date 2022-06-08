برلماني: الدولة انتصرت للمواطنة في عهد السيسي وقضت على الفتنة الطائفية والتمييز

قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية وطوال السنوات الثماني الماضية من حكم الرئيس السيسي، انتصرت تمامًا لقيم المواطنة والتسامح والوسطية، ورفض العنف والإرهاب والتمييز والفتنة الطائفية بكل أشكالها.

ونوه القطامي في تصريحات له اليوم، بالوقفة الوطنية الجادة أمنيا ودينيا وتوعويًا وسياسيًا ضد الإرهاب وأوكاره وجماعاته، وعبر منظومة متكاملة من التشريعات الناجزة.

وأشار عضو البرلمان، إلى اتخاذ الدولة المصرية سياسات تحث على تعزيز وترسيخ المواطنة، ما كان له فضل كبير في تراجع عمليات الإرهاب وتعزيز الانتماء للوطن.

كما نوه القطامي، بافتتاح الرئيس السيسي أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط، وهي كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، على مساحة 15 فدانًا، أي ما يعادل 63 ألف متر مربع، وتوجيهاته بتحمل الدولة تكلفة إنشاء كنائس للطوائف المسيحية في المدن الجديدة، إلى جانب المساجد والمدارس والحضانات، مؤكدًا ضرورة إنشاء كنيسة بجوار كل مسجد في المدن الجديدة، وهى سياسة مصرية وطنية تقوم على تعزيز المواطنة بخطوات فعلية جادة.

واختتم النائب نائب اكتوبر، بالتأكيد على أنه تُحسب لمصر قدرتها على الخروج سريعًا من مآسي وظلمات عصر جماعة الإخوان الإرهابية، والعودة للدولة المدنية الحديثة على يد الرئيس السيسي.