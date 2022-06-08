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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الزراعة: الدولة تعيد إحياء الصحراء واستصلاحها رغم محدودية الموارد

صدى البلد

قال السيد القصير وزير الزراعة أنه سيعلن خطة وزارة الوزارة تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء لافتا إلى أن القيادة السياسية قدمت دعم لقطاع الزراعة خلال الفترة الماضية مشيرا الى ان الزراعة تعد قطاع استراتيجي يتعلق بالأمن القومي المصري وأثر على تداعيات جائحة فيروس كورونا وتزايد أهمية قطاع الزراعة أهمية خلال الازمة الحالية بين روسيا واوكرانيا .

وأضاف أن ١٥٪؜ من الناتج المحلي  من قطاع الزراعة و٢٥ من العمالة ، وهناك مشروعات كبيرة في الزراعة مثل الريف النصري وتوشكي لتعويض ما تاكل من الرقعة الزراعية .

وأشار إلى أن الدولة المصرية تعيد إحياء الصحراء واستصلاحها رغم محدودية الموارد وتلبية احتياجات الشعب المصري مشيرا الى ان استصلاح الصحراء يكلف الدولة الكثير .

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