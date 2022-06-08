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رئيس التحرير
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برلمان

سياسي: لولا الرؤية الاستراتيجية للرئيس السيسي كانت ستواجهنا أزمات عاتية

الدكتور أحمد مصطفى
الدكتور أحمد مصطفى

قال الدكتور أحمد مصطفى، الخبير بمركز التعاون العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية والبحوث الأمنية، إن المركز دشن لجنة من كافة التخصصات لوضع رؤية جادة للملفات المطروحة على مائدة الحوار الوطني، لاسيما الملف الاقتصادي الذي يشغل حيزا كبيرا من اهتمامات مركز التعاون العربي للدراسات.

وقال الخبير بمركز التعاون العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية والبحوث الأمنية، إن دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني إنما تتزامن مع جمهورية جديدة أساسها الحوار وجمع كافة الرؤى لمواجهة تحديات الدولة المصرية، وتؤكد أن الرئيس يؤمن بأهمية الحوار وكذا يؤمن بأبناء الوطن المخلصين الذين يضعون المصلحة العليا للوطن أولا وقبل كل شيء.

ولفت الدكتور أحمد مصطفى، إلى أن الفترة الحالية في ظل المتغيرات الدولية وبالتزامن مع الأزمة الروسية الأوكرانية، تقتضي أن يبذل الجميع كافة الجهد من أجل الخروج من تلك التحديات ووضع تصورات لحلحلة كافة المشكلات العالقة بالملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف الخبير بمركز التعاون العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية والبحوث الأمنية، أن المركز يضم خيرة المتخصصين من أبناء الوطن، داعيا كافة التيارات السياسية إلى ضرورة الاصطفاف خلف القيادة السياسية، في ظل توجهاتها الوطنية، حتى لا يعاني أبناء شعبها من موجة التضخم العالمية التي تضرب كافة الدول، لافتا إلى أنه لولا الرؤية الاستراتيجية للرئيس السيسي خلال السنوات الماضية كانت ستواجهنا أزمات عاتية مع وجود أزمتي جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

واختتم بالقول: إن الجمهورية الجديدة تسعى لوضع بناء الإنسان أولا كأولوية قصوى، والبناء يشمل تعليميا وصحيا وبنيويا، وذاك يعني أن هناك جدية لوضع أطر حقيقية لحل مشكلات تلك الملفات، لأن الإنسان هو المحرك الحقيقي للتنمية.
 

السيسي كورونا مصر الرئيس السيسي الحوار الوطني

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