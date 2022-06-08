موسيماني: حسام حسن وشريف لا يسجلان أهدافا وبيرسي في مرمى نيران النقد

هاجم بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي بعض جماهير الفريق بسبب انتقاده لعدم مشاركة بعض اللاعبين في المباريات بشكل أساسي .

وأكد موسمياني في تصريحات عبر شبكة PRIME SPORT أن هناك بعض اللاعبين لديهم شعبية كبيرة وسط الجماهير لذلك يكون هناك مطالب دائمه بمشاركتهم علي الرغم من كونهم عندما يشاركون لا يسجلون أي أهداف ولا يقدمون الأداء المطلوب في الملعب ولكن تظل الجماهير تحبهم وتطالب بمشاركتهم .

وأضاف أن هناك لاعبين لا تحبهم الجماهير وعندما يشاركون يتم انتقادهم حتي علي الفوز مشددا أن بيرسي تاو نجم الفريق يواجه تحديات كبيرة رغم أنه أضاع بعض الفرص لكن الجماهير تنسى أنه صنع فرصا لنفسه، وصنع أخرى لزملائه.

وتابع : بعض اللاعبين لا يسجلون أي اهداف مثل حسام حسن الذي تطالب الجماهير دائما بمشاركته بالاضافه إلى محمد شريف الذي كان يسجل أهداف كثيره الموسم الماضي ولكنه الموسم الحالي لا يسجل والجماهير تطالب بمشاركته.