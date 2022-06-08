عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسيماني: حسام حسن وشريف لا يسجلان أهدافا وبيرسي في مرمى نيران النقد

بيتسو موسيماني المدير
بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي

هاجم بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي بعض جماهير الفريق بسبب انتقاده لعدم مشاركة بعض اللاعبين في المباريات بشكل أساسي .

وأكد موسمياني في تصريحات عبر شبكة PRIME SPORT  أن هناك بعض اللاعبين لديهم شعبية كبيرة وسط الجماهير لذلك يكون هناك مطالب دائمه بمشاركتهم علي الرغم من كونهم عندما يشاركون لا يسجلون أي أهداف ولا يقدمون الأداء المطلوب في الملعب ولكن تظل الجماهير تحبهم وتطالب بمشاركتهم .

أمر غبي للكرة الأفريقية.. موسيماني يطالب بالغاء احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين

أين هو من لم الشمل .. شوبير يلمح إلى رحيل موسيماني عن الأهلي

وأضاف أن هناك لاعبين  لا تحبهم الجماهير وعندما يشاركون يتم انتقادهم حتي علي الفوز مشددا أن بيرسي تاو نجم الفريق يواجه تحديات كبيرة رغم أنه أضاع بعض الفرص لكن الجماهير تنسى أنه صنع فرصا لنفسه، وصنع أخرى لزملائه.

وتابع : بعض اللاعبين لا يسجلون أي اهداف مثل حسام حسن الذي تطالب الجماهير دائما بمشاركته بالاضافه إلى محمد شريف الذي كان يسجل أهداف كثيره الموسم الماضي ولكنه الموسم الحالي لا يسجل والجماهير تطالب بمشاركته.

موسيمانى محمد شريف حسام حسن بيتسو موسمياني الأهلى بيرسي تاو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ديانا حداد بصورة من الكعبة.. ومدير أعمالها: أسلمت بقالها سنين

المصريون كشفوه.. لماذا أراد محمد صلاح إخفاء مكان عطلته الصيفية ؟

احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع محافظات مصر الآن

غضب عارم ضد موسيماني في الأهلي واتجاه لفسخ عقده

شوبير يعلن عدم مشاركة الزمالك في البطولات الأفريقية الموسم المقبل

هزار.. قصة فيديو الطفلة سجدة التي اتهمت والدتها بتعذيبها وطردها من المنزل

أين هو من لم الشمل .. شوبير يلمح إلى رحيل موسيماني عن الأهلي

التعليم تمنع المدارس الخاصة من تحصيل أي مصروفات قبل أول سبتمبر

موضوعات متعلقة

أمر غبي للكرة الأفريقية.. موسيماني يطالب بالغاء احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين

موسيماني: رغبة الأهلي في الفوز بكل مباراة سبب رحيل المدربين

إبراهيم سعيد ل محمد صلاح :حقك ما أنت واخد مكافأة من الجبلاية 5700 جنيه

شوبير: عودة النقاز للزمالك في يد فيريرا

شوبير عن رحيل بادجي: الأهلي استفاد ماديا وخسر مهاجما مميزا

شوبير يعلن عدم مشاركة الزمالك في البطولات الأفريقية الموسم المقبل

ترشيحاتنا

الأرصاد تحذر المواطنين: درجات الحرارة قد تصل لـ 44

وزير الزراعة: السيسي دعم القطاع بشكل غير مسبوق خلال 8 سنوات

الطاولة والسباحة.. كيف يقضي محمد صلاح عطلته الصيفية؟ |شاهد

موسيماني: حسام حسن وشريف لا يسجلان أهدافا وبيرسي في مرمى نيران النقد

وزير الخارجية يلتقي دوائر المجتمع المدني المعتمدين لدى اتفاقية تغير المناخ.. صور

الوزراء يوافق على استكمال إجراءات انضمام مصر لعضوية المؤسسة الأفريقية للتمويل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحاب جمعة على خطى الشوربجي.. حكاية بطلة جديدة قد يخطفها "التجنيس" من مصر

أهلا بالصيف.. موجة شديدة الحرارة تضرب الشرق الأوسط ومصر على خط النار

رعب كورونا.. انتشار سلالة جديدة تحملها الفئران بالسويد يثير قلق العالم

دراسة بفنلندا: تحذيرات خطيرة من تسبب حبوب منع الحمل في انتحار النساء

فيديو

نيكول سابا: هعمل كل شيء ممنوع لو فاضل لى أعيش يوم واحد

بعد تكذيب تصريحاته.. القصة الكاملة لأزمة محمد الشرنوبي وسارة الطباخ|فيديوجراف

شاهد.. فلسطيني يختطف سلاح جندي إسرائيلي في الضفة الغربية

هل الخوخ يسبب التسمم ؟ مستشار وزير الزراعة يكشف الحقيقة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ