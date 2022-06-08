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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوكالة الوطنية للرقابة الصحية في البرازيل يشارك في المؤتمر الطبي الأفريقي

صدى البلد

شارك الفريق أول الطبيب أنطونيو بارا توريس؛ رئيس الوكالة الوطنية للرقابة الصحية في البرازيل (ANVISA) ، في مؤتمر "Africa Health ExCon" في الفترة من 5 إلى 7 يونيو في أول زيارة رسمية له كرئيس تنفيذي لـ Anvisa في القارة الأفريقية.

وأشاد الفريق الأول بارا ، وهو طبيب وجراح الأوعية الدموية ، بالروح الرائدة لـ Africa Health ExCon ​​كمبادرة مهمة من الحكومة المصرية ، من أجل دفع القارة الأفريقية بأكملها نحو مستوى مرغوب وعالي من الصحة العامة و الخاصة على حد سواء.

و التقى الرئيس التنفيذي لوكالة ANVISA خلال الحدث برئيس هيئة الدواء المصرية د. تامر عصام ، حيث اتفقا من ثم على الخطوط العريضة لمذكرة التفاهم بين المؤسسات ، في المرحلة الأخيرة من التعديلات لزيادة التعاون بين الوكالتين.

وأوضح الفريق الأول  بارا أن وكالة Anvisa ستكون متاحة للسلطات المصرية لزيادة تعزيز الصداقة طويلة الأمد والقوية بين البرازيل ومصر ، والتي تعود إلى الزيارة الأولى لإمبراطور البرازيل ، بيدرو الثاني ، في عام 1871 متمنيًا أن تكون هذه الخطوة بمثابة طرف الخيط في سلسلة التعاون بين البرازيل ومصر ، في النطاق الواسع للقارة الأفريقية ، لصالح سكان أصحاء يتمتعون بإمكانية الوصول إلى أفضل المنتجات الصحية.

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