رئيس الوكالة الوطنية للرقابة الصحية في البرازيل يشارك في المؤتمر الطبي الأفريقي

شارك الفريق أول الطبيب أنطونيو بارا توريس؛ رئيس الوكالة الوطنية للرقابة الصحية في البرازيل (ANVISA) ، في مؤتمر "Africa Health ExCon" في الفترة من 5 إلى 7 يونيو في أول زيارة رسمية له كرئيس تنفيذي لـ Anvisa في القارة الأفريقية.

وأشاد الفريق الأول بارا ، وهو طبيب وجراح الأوعية الدموية ، بالروح الرائدة لـ Africa Health ExCon ​​كمبادرة مهمة من الحكومة المصرية ، من أجل دفع القارة الأفريقية بأكملها نحو مستوى مرغوب وعالي من الصحة العامة و الخاصة على حد سواء.

و التقى الرئيس التنفيذي لوكالة ANVISA خلال الحدث برئيس هيئة الدواء المصرية د. تامر عصام ، حيث اتفقا من ثم على الخطوط العريضة لمذكرة التفاهم بين المؤسسات ، في المرحلة الأخيرة من التعديلات لزيادة التعاون بين الوكالتين.

وأوضح الفريق الأول بارا أن وكالة Anvisa ستكون متاحة للسلطات المصرية لزيادة تعزيز الصداقة طويلة الأمد والقوية بين البرازيل ومصر ، والتي تعود إلى الزيارة الأولى لإمبراطور البرازيل ، بيدرو الثاني ، في عام 1871 متمنيًا أن تكون هذه الخطوة بمثابة طرف الخيط في سلسلة التعاون بين البرازيل ومصر ، في النطاق الواسع للقارة الأفريقية ، لصالح سكان أصحاء يتمتعون بإمكانية الوصول إلى أفضل المنتجات الصحية.