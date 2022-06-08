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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غداً.. جامعة كفر الشيخ تستضيف اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب

جامعة كفر الشيخ
جامعة كفر الشيخ

استعدت جامعة كفر الشيخ، غداً، لمراسم استقبال نواب رؤساء الجامعات لحضور الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب في رحاب الجامعة برئاسة الدكتور محمد مصطفى لطيف، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وأعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب.

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ويحضر اللقاء، الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.


وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة حريصة على استضافة اللقاءات والاجتماعات الكبرى التي من شأنها المساعدة في النهوض بالعملية التعليمية والبحثية، متمنيًا للجميع مجلس موفق وتحقيق العديد من الإنجازات في قطاع شئون التعليم والطلاب من خلال الجلسة.
وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ أنه يوم سعيد داخل الجامعة لوجود هذه الكوكبة من الأساتذة الأكاديميين الأفاضل من أعضاء المجلس في رحاب جامعة كفر الشيخ.
 

وأعرب الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن سعادته باستضافة جامعة كفر الشيخ الاجتماع الدوري للمجلس، لافتاً إلى أن المجلس سيناقش العديد من الموضوعات المهمة الخاصة بقطاع شئون التعليم والطلاب في الجامعات الحكومية.

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