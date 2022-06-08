لإعلان النتائج.. آداب عين شمس تناشد طلاب الساعات المعتمدة بسرعة دفع المصروفات

أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس عن سرعة دفع المصروفات لطلاب الساعات المعتمدة، إلكترونيًا، والا سيتم حجب نتائج الطلاب الذين لم يقوموا بسداد المصروفات الدراسية ولم يتم فتح باب التسجيل للفصل الصيفي لافتا انه قد يترتب علي ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لحين سداد المصروفات .

وفعَّلت جامعة عين شمس، عدة آليات لدفع المصروفات الدراسية للطلاب "عن بعد"، عن طريق عدة خدمات إلكترونية أو عبر التحويلات البنكية، منعا للتكدس داخل الجامعة وحرصا على سلامة الطلاب من فيروس كورونا.

وتتيح عدد من شركات الدفع الإلكتروني لطلاب الجامعات، خدمة دفع مصاريف الجامعة إلكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب إلى شئون الطلبة والوقوف في طوابير طويلة.

كشفت كلية الآداب جامعة عين شمس عن طريقة دفع المصروفات للطلاب وخطوات الدفع من خلال خدمة فوري لافتا أنه تم نشر فيديو للطلاب لمعرفة كافة الخطوات .

أعلنت إدارة كلية الآداب جامعة عين شمس العديد من التعليمات الهامة لأبنائها الطلاب حرصا منها علي استيفاء كامل بياناتهم وتجنب وجود أي أخطاء قد تعطل تخرجهم.

وأوضحت إدارة كلية الآداب جامعة عين شمس، أن علي الطلاب الالتزام باجتياز مقرري الحاسب الاَلي وحقوق الانسان قبل الالتحاق بالمستوي السابع حتي لا يتوقف التخرج والحصول علي شهادة التخرج.

ونوهت إدارة كلية الآداب بضرورة سرعة التوجه ومراجعه قسم شئون الطلبة بالكلية للتدقيق علي ما يلي:

- التزام الطالب بمحو امية عدد ٤ من أفراد المجتمع.

- التزام الطالب بأداء التربية العسكرية.

- التزام الطالب بأداء الحاسب الآلي.

- التزام الطالب بدفع المصروفات والرسوم الدراسة المقررة.

- التزام الطالب بالحصول علي التطعيم ضد فيروس كورونا.

وشددت كلية الآداب جامعة عين شمس في حال أداء الطالب لبعض أو جميع الالتزامات السابقة فإنه يتعين علي الطالب مراجعة شئون الطلاب للتأكد من تسجيل ذلك في ملف الطالب.

والجدير بالذكر وقع الدكتور حازم راشد عميد كلية التربية جامعة عين شمس و إلهام أحمد إبراهيم وكيل أول وزارة التربية والتعليم رئيس قطاع الخدمات والأنشطة مذكرة تفاهم بحضور أحمد مصري علي رئيس الإدارة المركزية للمراكز والمجمعات التعليمية وهاله حلمي لطيف مدير عام المراكز الاستكشافية، وعمر سعد مدير مكتب رئيس قطاع الخدمات والأنشطة والدكتورة حنان حلمى لطيف أستاذ فسيولوجيا النبات بكلية التربية جامعة عين شمس و مدير مكتب الاتصال والتعاون الدولي ومنسق مذكرة التفاهم بين كلية التربية والمراكز الاستكشافية ، والسيد إبراهيم مدير إدارة متابعة الفروع، والدكتور مجدي محمد عبد الرازق مدير مكتب التخطيط والمشروعات.

وتضمنت مذكرة التفاهم تعزيز وتوثيق العلاقة بينهما في سبيل دعم العملية التعليمية وخلق جيل من المتخصصين المبتكرين للتوصل إلي أحدث الابتكارات التي تقدم حلول مبتكرة لمشاكل المجتمع المصري الاقتصادية وما لها من رسالة في استثمار فعال للطاقات العلمية والتكنولوجيا وتوجيهها نحو خدمة القضايا التنموية وتدعيم وتقوية الروابط بين المؤسسات التعليمية.