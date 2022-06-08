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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتصال هاتفي للتعزية في حادث سكة حديد إيران

الكرملين: بوتين ورئيسي يؤكدان مواصلة الجهود الدبلوماسية للتوصل لاتفاق نووي نهائي

الرئيس الروسي ونظيره
الرئيس الروسي ونظيره الإيراني

أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال الكرملين، في بيان له، إن بوتين أعرب لرئيسي عن تعازيه في حادث السكة الحديد الذي وقع صباح اليوم في إيران وأودى بحياة أرواح بشرية.

وأضاف البيان أن الجانبان بحثا أهم قضايا التعاون الثنائي، حيث أعربا عن تقديرهما العالي لمستوى العلاقات الروسية الإيرانية والسعي المتبادل لمواصلة تطويرها، بما يشمل تنفيذ المشاريع المشتركة في المجالين التجاري والاقتصادي.

وحول برنامج طهران النووي، أكد الجانبان مواصلة الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق نهائي يضمن الحفاظ على اتفاق إيران النووي وتنفيذ هذا الاتفاق وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الذي اعتمده، بشكل كامل.

وأشار البيان إلى أن بوتين ورئيسي تطرقا أيضا إلى قضايا ضمان الاستقرار والأمن الإقليميين، حيث تم التأكيد مجددا على الالتزام بمواصلة العمل في إطار "عملية أستانا" لدعم التسوية السورية.

وقالت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إن طهران يجب أن تغير تكتيكاتها ومعاملتها للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وحسب وكالة "تسنيم"، يأتي ذلك ردا على إرسال تقرير الوكالة الدولية بشأن برنامج إيران النووي إلى مجلس المحافظين.

وقال عضو اللجنة فدا حسين مالكي، إن تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب أن يقوم على أساس إطار متوازن.

وأضاف: "من الضروري تغيير سلوكنا تجاه الوكالة من الآن فصاعداً".

ووصف إرسال تقرير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجلس المحافظين، رغم تعاون إيران بالإجراء السياسي.

اخبار العالم اخبار العالم اليوم اخبار العالم الآن الكرملين بوتين ورئيسي الاتفاق النووي الإيراني

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