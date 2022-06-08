سخى يشكر نائب رئيس المحكمة الدستورية لإهداء نقابة المحامين 5نسخ من مجلتهم

وجه مجدي سخى، وكيل النقابة العامة للمحامين ـ القائم بأعمال النقيب، الشكر والتقدير للسادة القائمين على إعداد مجلة «الدستورية»، برئاسة المستشار الدكتور عبدالعزيز سالمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ـ رئيس تحرير المجلة، وذلك بعد إهداء نقابة المحامين خمس نسخ من مجلة «الدستورية» عدد إبريل 2022، والتي تصدرها المحكمة الدستورية العليا.

وأرسل القائم بأعمال نقيب المحامين خطاب شكر لنائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

جاء نص الخطاب كالتالي:

السيد المستشار الجليل/ عبدالعزيز سالمان

نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا

تحية تقدير وإعزاز،،،

تلقيت بمزيد من الإمتنان إهدائكم القيم من مجلة «الدستورية» التي تصدرها المحكمة الدستورية العليا، ويسعدني أن أتقدم لكم وللسادة فريق العمل القائمين على إعداد وتنفيذ ذلك العمل بخالص شكري وتقديري على مجهوداتكم.

ولا يسعني أمام هذا العمل إلا أن أعرب عن تقديري للمجهود الكبير الذي بذلتموه جميعًا للخروج بهذا الشكل، متمنيًا لكم دوام التوفيق والنجاح والتقدم.