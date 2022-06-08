واتساب يجلب ميزة جديدة لتسهيل شراء المنتجات.. فما هي؟

مع تزايد استخدام مليارات العملاء حول العالم تطبيق التراسل الفوري واتساب WhatsApp، بل اعتماد العديد من الشركات أيضًا عليه للتفاعل مع عملائها، تعمل خدمة الدردشة الاجتماعية على إضافة ميزة جديدة لتسهيل عملية شراء المنتجات بنقرة زر.

وبحسب ما ذكره موقع "mspoweruser"، تعمل الخدمة المملوكة لشركة ميتا Meta، بجدية لجلب المزيد من الميزات لتطبيق الأعمال التجارية عبر الإنترنت، من خلال إضافة خواص مفيدة إلى إصدار واتساب المسمى WhatsApp Business، من خلال إضافة اختصار "طلب" جديد للعملاء من رجال الأعمال.

ميزة الطلب الجديدة مخصصة لحسابات الأعمال على أندرويد وسطح المكتب

ووفقا لـ WABetainfo، تم اكتشاف اختصار "الطلب" الجديد لأول مرة في الإصدار التجريبي من تطبيق واتساب على أندرويد، وقد رصد الميزة الجديدة في نسخة الأعمال المخصص لأجهزة سطح المكتب، مما يؤكد أن حسابات الأعمال على الويب، ستحصل على نفس الامتياز الذي يتمتع به مستخدمو الهواتف الذكية فستتمكن قريبا من إنشاء طلب سريع باستخدام الاختصار الجديد ومشاركته مع عملائك عبر أجهزة الكمبيوتر.

واتساب يجلب ميزة اختصار الطلب الجديد

وسيسمح الاختصار الجديد للشركات باختيار المنتجات المراد تضمينها في الطلب وكميتها وسعرها والمزيد، وكما ستكون الشركات أيضًا قادرة على مشاركة الطلبات مع عملائها على واتساب بيزنس.

وبالنسبة إلى موعد توفر الميزة للمستخدمين، يدعي متتبع أخبار واتساب WABetainfo، أن شركة chat messenger تعمل حاليا على تطوير الميزة مما يعني أنه سيتم طرحها قريبا، ولكنها قد تصل إلى مختبري النسخ التجريبية من التطبيق أولا.

الجدير بالذكر أن برنامج المراسلة الفورية يعمل على العديد من الميزات الجديدة، بما في ذلك مؤشر "رد الحالة"، وزيادة حد المكالمات الصوتية لـ 32 شخصا، والقدرة على عرض تحديثات الحالة في قائمة الدردشة، والقدرة على استخدام حسلب واتساب على أجهزة متعددة، وأكثر من ذلك، تعمل خدمة المراسلة المملوكة لشركة "ميتا" أيضا على ميزة جديدة تتيح للمستخدمين مغادرة مجموعات واتساب بصمت دون علم الآخرين.