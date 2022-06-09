ملك الأولى بالشهادة الإعدادية في المنيا: أسرتي وفرت الجو المناسب للتفوق.. شاهد

قدم صدى البلد بثا مباشرا من منزل الطالبة ملك أحمد حسين قاسم الحاصلة على الدرجة النهائية فى الشهادة الإعدادية فى المنيا، والتى جرى اعتمادها اليوم وحصولها على مجموع 280 درجة من مجموع من بين أوائل المحافظة البالغ عددهم 126 طالب وطالبة.

قالت ملك، إن والدى ووالدتى طبيبان واجتهدا معى وجعلانى أتفوق وأكون من الأوائل، ولفتت إلى أنهما كانا يوفران لها كل شىء والأجواء المناسبة، وهما المثل الأعلى بالنسبة لها.

وأضافت لم اتوقع أن أكون من الأوائل على مستوى المحافظة وإحدى زميلاتى أبلغتنى بظهور النتيجة وفرحت جدا بالتفوق حتى تسعد أسرتى، وعن أمنيتى فى الجامعة أتمنى أن تتغير وجهتى عن كلية الطب وادرس الهندسه.

وقالت ملك ان السبيل الوحيد التفوق المذاكرة أولا وبأول وتنظيم الوقت ما بين المدرسة والدروس والمذاكرة.

يشار إلى ان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اعتمد اليوم نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية والمنازل 72.97%، بحضور، المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه للطلاب المتميزين، والناجحين وأولياء أمورهم، كما قدم التهنئة للقيادات التعليمية والإداريين، متمنيا دوام النجاح والتفوق.

وأوضح محمد الرشيدي، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية والمنازل بلغ 111636 طالباً، حضر منهم 106379 طالباً، وبلغ عدد الناجحين 77622 طالباً، بنسبة نجاح 72.97%.

واعتمد المحافظ اللواء أسامة القاضي نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس .

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