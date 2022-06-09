عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ملك الأولى بالشهادة الإعدادية في المنيا: أسرتي وفرت الجو المناسب للتفوق.. شاهد

الطالبه ملك احمد
الطالبه ملك احمد حسين

قدم صدى البلد بثا مباشرا من منزل الطالبة ملك أحمد حسين قاسم الحاصلة على الدرجة النهائية فى الشهادة الإعدادية فى المنيا، والتى جرى اعتمادها اليوم وحصولها على مجموع 280 درجة من مجموع من بين أوائل المحافظة البالغ عددهم 126 طالب وطالبة.
قالت ملك، إن والدى ووالدتى طبيبان واجتهدا معى وجعلانى أتفوق وأكون من الأوائل، ولفتت إلى أنهما كانا يوفران لها كل شىء والأجواء المناسبة، وهما المثل الأعلى بالنسبة لها.
وأضافت لم اتوقع  أن أكون من الأوائل على مستوى المحافظة وإحدى زميلاتى أبلغتنى بظهور النتيجة وفرحت جدا بالتفوق حتى تسعد أسرتى، وعن أمنيتى فى الجامعة أتمنى أن تتغير وجهتى عن كلية الطب وادرس الهندسه.

وقالت ملك ان السبيل الوحيد التفوق المذاكرة أولا وبأول وتنظيم الوقت ما بين المدرسة والدروس والمذاكرة.
يشار إلى ان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اعتمد اليوم نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية والمنازل 72.97%، بحضور، المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه للطلاب المتميزين، والناجحين وأولياء أمورهم، كما قدم التهنئة للقيادات التعليمية والإداريين، متمنيا دوام النجاح والتفوق.

وأوضح محمد الرشيدي، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية والمنازل بلغ 111636 طالباً، حضر منهم 106379 طالباً، وبلغ عدد الناجحين 77622 طالباً، بنسبة نجاح 72.97%.

واعتمد المحافظ اللواء أسامة القاضي نتيجة الشهادة الإعدادية  2022 بالاسم ورقم الجلوس .

Screenshot_20220608_184904_com.facebook.katana
Screenshot_20220608_184904_com.facebook.katana
Screenshot_20220608_184630_com.facebook.katana
Screenshot_20220608_184630_com.facebook.katana
وزارة التعليم المنيا طالبة محافظ المنيا الهندسة محمد الرشيدي الاعدادية أوائل الشهادة الإعدادية الشهادة الإعدادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التواصل مع جوزيه.. أحمد موسى لـ موسيماني: اعتبر نفسك مش موجود بالأهلي

سعر الذهب اليوم الخميس 9-6-2022

أشعر بالامتنان والتواضع.. موسيماني يوجه رسالة لجمهور الأهلي

التعليم تصدر تعليمات عاجلة لـ المدارس بشأن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

مصر وإثيوبيا الأبرز.. مباريات اليوم الخميس 9 - 6 - 2022 والقنوات الناقلة

أخفى الموبايل في سلة المهملات.. القصة الكاملة لتصوير "حمام السيدات" في مطعم الساحل الشمالي

نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي| درجات الامتحانات الإلكترونية تصل المدارس اليوم

لأول مرة في التاريخ.. شفاء جميع مرضى السرطان في تجارب سريرية بأمريكا

موضوعات متعلقة

لبحث عدد من الملفات.. محافظ المنيا يستقبل وفد مجلس أمناء مدينة المنيا الجديدة

126 طالبا وطالبة أوائل الشهادة الإعدادية بالمنيا

حملات مكبرة لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

محافظ المنيا: توريد 456 ألف طن قمح بالشون والصوامع الحكومية حتى الآن

نقل وإزالة القمامة والمخلفات الصلبة من مقلب أبوان في المنيا

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا

محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 72.97%

المنيا تحقق المستهدف ب452 ألف طن في 44 موقعا تخزينيا.. شاهد

ترشيحاتنا

9 خواص جديدة فريدة تضيفها آبل لنظام تشغيل آيفون المنتظر

فرار أمريكي مصاب بجدري القردة من مستشفى مكسيكي

إنهاء قوائم الانتظار.. إنجازات السيسي في مجال الصحة خلال 8 سنوات

شديد الحرارة.. حالة الطقس اليوم الخميس 9 يونيو 2022.. فيديو

استقرار الدولار..أسعار العملات الأجنبية لدى بنك مصر مستهل الخميس

المركزي: مصر سددت 24 مليار دولار ديونًا خارجية وللصناديق الأجنبية منذ بداية 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدواء المعجزة.. تفاصيل اكتشاف علاج جديد يقضي على السرطان

جوني ديب لمتابعيه: أنتم أصحاب الفضل وسنتقدم معا

علاج ضغط الدم المرتفع بالمشروبات.. ونصائح مهمة للحوامل

حسام موسى في حوار لصدى البلد: فيلم فارس تعرض لظلم.. والإهداء لنور الشريف لاقى ترحاب الجميع.. والأنباء عن عرض مسلسل السر برمضان كان سوء تفاهم

فيديو

يجيب على كل التساؤلات.. رسائل وزير التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة

تناولها كثيرًا وغير ناضجة| 4 أسباب للنزلات المعوية من أكل البطيخ والخوخ

أحمد زاهر: تدربت كمال أجسام من أجل فارس.. وهذه قصة دخولي المستشفى والدم الأسود خلال تصوير الفيلم (حوار)

فيديو جراف..قصة الطفلة سجدة ..اتهمت والدتها بتعذيبها وطردها من المنزل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ