نجل يونس شلبي: والدي لم يفلس قبل وفاته بسبب مرضه

كشف عمر يونس شلبي، حقيقة تدهور الأوضاع المالية لوالده قبل رحيله.

وقال شلبي خلال لقائه مع الإعلامية نشوى مصطفى، ببرنامج «بنت البلد» على قناة صدى البلد «تخرجت في كلية الإعلام، لكن عملت في مهنة أخرى، وهو ما لم يدفعني إلى دخول مجال التمثيل»، مشيرا إلى أن والده لم يعترض قبل وفاته على دخول مجال الفن.

وأضاف نجل يونس شلبي «والدي توفي وأنا في عمر 18، ولدي 5 شقيقات، والدي لم يستنفد كل مدخراته كما يروي البعض، لكن حالته النفسية ساءت كونه كان يحب العمل والتواجد على المسرح بصفة خاصة»، مردفا «لم يحدث تجاهل لوالدي من قبل زملائه بالوسط، كل الناس سألت عليه وكلمته خلال تواجده في المستشفى، حتى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك تواصل معه واطمأن عليه».

وأشار إلى أن الفنان الراحل يونس شلبي كان يعاني من جلطات بالمخ وتصلب شراييني، موضحا أنه تلقى العلاج فترة في السعودية ولندن.