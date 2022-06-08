تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الداخلية وديا

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل، تشكيلة فريقه التي ستخوض التجربة الودية مساء اليوم الأربعاء ضد الداخلية استعدادًا للإرتباطات المقبلة.

حيث يدفع بكلا من محمد فوزي فى حراسة المرمي وعصام صبحي ومحمد هاشم ومحمد نصر ومحمد دسوقي فى خط الدفاع ومحمد مخلوف ومحمد بن خماسة ومحمد عادل فى خط الوسط وأحمد مدبولي ووجيه عبد الحكيم ومحمد الشامي فى خط الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء أحمد عادل عبد المنعم فى حراسة المرمي ومحمد بيومي وعمر الوحش وعماد حمدي ومحمد عبد السميع وسايكو كونتيه ودييجو فرندناو

