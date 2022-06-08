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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رغم الأزمات.. عبدالمنعم السيد: مصر ستحقق معدل نمو 6.5% في 30 يونيو..فيديو

دكتو عبد المنعم
دكتو عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية

قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن مصر من الدول التى ستستمر في تحقيق معدلات نمو عالية، بالرغم من الأزمات العالمية، بسبب المشروعات التى قامت بها خلال الفترة الماضية.

وأضاف “السيد”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مال وأعمال” عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه خلال الـ 8 سنوات الماضية كانت هناك مجموعة من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية مثل “حياة كريمة”، والذي ساهم في تحسين الحياة لأكثر من 58 مليون مواطن وتطوير 1450 قرية.

وتابع رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن مصر ستحقق معدل نمو اقتصادي يبلغ 6.5% في 30 يونيو المقبل، لافتا إلي أن معدل النمو الاقتصادي المرتفع يعني إتاحة مشروعات واستثمارات كثيرة داخل الدولة.

وأشار إلى أن معدل النمو الاقتصادي المرتفع تعني إتاحة مشروعات واستثمارات كثيرة داخل الدولة، سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.

 

القطاع الخاص مال واعمال حياة كريمة استثمار النمو

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