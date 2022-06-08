يصيب الطفل بالبدانة والسكر ..طبيبة تكشف الآثار الجانبية للحمل المتكرر.. فيديو

قالت الدكتورة لمياء محسن، أستاذة طب الأطفال بقصر العيني، إن الحمل المتكرر له أثار جانبية سلبية جدا على الأم والأطفال.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن الحمل المتكرر يستنفد صحة الأم وتغذيتها، محذرة من مضاعفات تصيب الطفل بمعظم أجهزة جسده.

وأضافت أن الحمل المتكرر يصيب الأطفال بنقص النمو ويستمر على المدى البعيد، لافتة إلى أنهم معرضين للإصابة بالضغط والسكر والبدانة، فضلا عن أنه يؤثر على القوى الذهنية ونسبة الذكاء وعلى قدرته على التحصيل التعليمي ويجعله «مريض طول عمره».

ومن جانبه قال الدكتور عمرو حسن، أستاذ نساء توليد بقصر العيني، إن الولادة المتكررة تؤثر سلبا على صحة الأم، بسبب نقص الفيتامينات في جسدها.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «تكرار الولادة يؤثر سلبيا على الأطفال، كون الرضاعة الطبيعية تتوقف، فضلا عن التأثير على تكوين جسم الطفل، ونسبة ذكائه بسبب إهمال تغذيته وهو ما يسبب التقزم في بعض الحالات».

وأضاف «تدهور حالة السيدة يؤثر أيضا سلبا على الأزواج، ويدفعهم إلى الزواج للمرة الثانية».



