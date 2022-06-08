وزير الرياضة: نتبع النظام الشمولي في رعاية اللاعبين لتحقيق الميداليات الأولمبية

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن كرة القدم هي مزاج الشعب المصري، وإحساس الفوضى الرياضية ليست على الصورة العامة للأحداث.

وأضاف “صبحي”، خلال برنامج «علي مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»: «أن إدارة الرياضة التي بها منافسات مسؤولية مجالس إدارات الأندية.. وحالة الفوضي ليست الحالة العامة للرياضة»، منوها بأن وزارة الشباب تتدخل في كافة التفاصيل الرياضية.

وأشار وزير الرياضة، إلى أن الوزارة توفر جميع أنواع الرعاية للاعب احمد الجندي، مؤكدا أن الوزارة تتبع النظام الشمولي في رعاية اللاعبين لتحقيق البطولات والميداليات الأولمبية.