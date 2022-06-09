أخبار الفن| ويجز وعفروتو في حفل بالسعودية.. انطلاق مسلسل الثمانية على شاهد.. وصورة نادرة تعيد المعتزلة نورمان أسعد للساحة

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، منها..

فتح حجز التذاكر غدا .. ويجز وعفروتو في حفل ساهر بالسعودية

يستعد مطرب الراب ويحز لإحياء حفل في السعودية يوم ٢٥ يونيو الجاري على مسرح ليالينا، ويتواجد معه عفروتو، ومن المقرر أن يفتح حجز التذاكر غدا.

غدا.. انطلاق مسلسل الثمانية على منصة شاهد

ينطلق عرض مسلسل "الثمانية" بطولة الفنان آسر ياسين وخالد الصاوى ومن تأليف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية، على منصة شاهد غدا.

صورة نادرة تعيد المعتزلة نورمان أسعد للساحة| تفاصيل

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة من حفل زفاف الممثل السوري أيمن زيدان والممثلة السورية المعتزلة نورمان أسعد، تعود لأكثر من 38 عاماً.

رشوان توفيق لـ صدى البلد: منحي جائزة الدولة التقديرية رفع من معنوياتي.. ووزيرة الثقافة وسميحة أيوب أبرز المهنئين

أعرب الفنان رشوان توفيق عن سعادته بحصوله على جائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون

أحمد مراد: المبدعون لديهم مشاكل نفسية ..فيديو

تحدث الكاتب أحمد مراد، عن الأمراض النفسية والعقلية خلال برنامجه “التوليفة” عبر إذاعة “نجوم إف إم”، قائلا إن الاجتهاد والنجاح ينتج عن سلامة النفس.

