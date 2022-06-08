الديهي: إساءة مسئول هندي للرسول خبل وجهل وحماقة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن المتحدث الرسمي باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند، نافين جيندال، قام بسب النبي –صلى الله عليه وسلم- بجهل وحماقة ويطعن فيه وفي زيجته من السيدة عائشة –رضي الله عنه.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن حديث "جيندال" مرفوض شكلًا وموضوعًا وليس من حرية الرأي والتعبير وإنما يندرج تحت بند كراهية الأخر وسوء الأخلاق والحقد على الأخر، واللاإنسانية.



وتابع، أن دولة مثل الهند عدد سكانها يقرب من مليار مواطن 10% منهم مسلمون، وتطاول أحد أصحاب المعتقدات على أحد أصحاب المعتقدات ويسيئ بشكل أحمق لنبي الإسلام بهذا الشكل نوع من الخبل، وهذا أدى لانتفاضة إسلامية داخل الهند، وأصبح هناك تطاحن بين الكتل على جانب ديني داخل الهند، وأصبح هناك انهيار داخلي داخل المجتمع الهندي.



ونوه الديهي بأن هناك اعتذار صريح منتظر من رئيس وزراء الهند للعالم الإسلامي ورفض لهذا التصريح المسيء، لافتًا إلى أن التطاول على أي دين مرفوض وغضبة المسلمين على رسولهم غضبة حق في هذا التوقيت، مشددًا على ضرورة تحرك العقلاء لنزع فتيل الفتنة مبكرًا، معقبًا :"مفيش حاجة هتأثر في سيرة الرسول ولا عظمته، والله سبحانه وتعالى قال: (إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ)".



