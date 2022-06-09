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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ملتقى الشارقة للأعمال في المجر يروج للفرص الاستثمارية

صدى البلد

ينظّم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" في إطار زيارة وفد رسمي رفيع المستوى برئاسة الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة إلى دولة المجر في 17 يونيو الجاري " ملتقى الشارقة للأعمال في المجر" في قصر ماتيلد بودابست بهدف الترويج لفرص الاستثمار في القطاعات التنافسية في الإمارة، وتسليط الضوء على باقة الخدمات والتسهيلات المتكاملة التي تقدمها مؤسسات الشارقة الحكومية للمستثمرين والشركات.

ويَعقد الوفد خلال الزيارة جلسة نقاشيّة بعنوان "فرص الاستثمار في الشارقة" بحضور سعود حمد الشامسي، سفير الدولة لدى المجر و الشيخ فاهم القاسمي رئيس و محمد المشرخ المدير التنفيذي لاستثمر في الشارقة و مروان صالح العجلة مدير إدارة ترويج ودعم الاستثمار "استثمر في الشارقة" و سيد محمد الهاشمي مدير قطاع تطوير المشاريع "شروق" و حمد عبيد الشامسي مدير الاستثمار للترويج الإقليمي "استثمر في الشارقة" وأعضاء غرفة التجارة المجرية، إلى جانب عدد من المستثمرين ورواد الأعمال وممثلين عن شركات في المجر لتناول آليات تعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين.

وتستعرض الجلسة أهم القطاعات الواعدة والداعمة لنمو الأعمال في المنطقة والمزايا التنافسية التي توفرها الإمارة للاستثمار في القطاعات التجارية والصناعية والسياحية بالإضافة إلى سهولة ممارسة الأعمال في الشارقة وأبرز نقاط القوة التي تتمتع بها الإمارة كعاصمة للثقافة في الشرق الأوسط والتي ساهمت في تعزيز مكانتها في المنطقة والعالم كوجهة مفضلة للاستثمار وممارسة الأعمال والسياحة.

ويشارك في الجلسة التي ينظمها مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" محمد المشرخ بالإضافة إلى ممثلين عن مدينة الشارقة للإعلام "شمس" والمنطقة الحرة في مطار الشارقة الدولي ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار وغرفة تجارة وصناعة الشارقة.

وقال الشيخ فاهم القاسمي إن دولة الإمارات والمجر ترتبطان بعلاقات ثقافية وتجارية ودبلوماسية قوية ومتجذّرة وتعتبر الإمارات أكبر شريك تجاري للمجر في المنطقة العربية الأمر الذي ساهم في توسيع نطاق التعاون في المجالات الثقافية والاقتصادية والاستثمارية مع الشارقة التي تعتبر مركزاً عالمياً مزدهراً للتجارة والاستثمار.

وأضاف انّ تنظيم "ملتقى الشارقة للأعمال في المجر" سيدفع بعجلة التعاون في مختلف القطاعات الحيوية بالإضافة إلى تعزيز وتطوير الخطط المستقبلية بين الطرفين.

بدوره قال محمد المشرخ ملتزمون بتوجيه المستثمرين وروّاد الأعمال نحو الفرص الكبيرة وبيئة الأعمال المناسبة في الشارقة وستقدم الجلسة النقاشية خلال "ملتقى الشارقة للأعمال في المجر" شرحاً وافياً فيما يتعلق بمكانة الإمارة الداعمة للمستثمرين ونظرة شاملة حول فرص ومزايا الاستثمار في القطاعات المختلفة والهامة لرجال الأعمال في المجر الذين يتطلعون إلى بدء وتأسيس أعمال تجارية في الشارقة .

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