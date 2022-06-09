النمر: الإرادة والوعي المجتمعي والأجواء المناسبة ضروريات لضمان نجاح الإصلاح السياسي

قال المهندس محمد النمر رئيس الحزب العربي الناصري، أنه بالحديث عن عوامل إنجاح الحوار الوطني ، فمن الضروري الحديث عن أهمية وجود الإرادة السياسية أولا اللازمة لإنجاح الحوار الوطني منوها أن هذا عامل ضروري لخروجه بالشكل المطلوب، فتوجهات القيادة السياسية في الفترة الأخيرة ودعوتها للحوار الوطني باستمرار من شأنه توفير بيئة تساعد على تحقيق الإصلاح السياسي، وبالحديث عن الإصلاح السياسي فهو يحتاج 3 عوامل من أجل مضيه قدما وهم الإرادة السياسية، والوعي المجتمعي، وتهيئة مناخ جيد لعملية الإصلاح.

وقال النمر في حواره لـ"صدى البلد" أننا نأمل في اعداد جيد للحوار من أجل الخروج بنتائج فعالة وإيجابية، والاعداد هنا سيكون من الدولة نفسها بشأن حسن تنظيمه ودعوة الأطراف السياسية الحقيقية، باستثناء أي قوى سياسية شجعت العنف أو مارسته في أي وقت، فالحوار يشمل الجميع ما عدا من تلطخت يدهم بالدماء وهذا أمر متفق عليه من الجميع .

ونوه :" أتمنى أن تشارك كل القوى السياسية المدنية فى الحوار الوطني، وأرى أنه إذا تم تنفيذه بالصورة التى أعلنها الرئيس، فأعتقد أننا سنكون أمام بداية جديدة يمكنها زيادة مناعة المجتمع بما يمكنه من مواجهة كل التحديات والأزمات التى تعصف بمصر والمنطقة والعال".