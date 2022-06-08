غلق مستشفى خاص لعدم استيفاء التراخيص في السويس

نفذت مديرية الصحة والسكان بالسويس بمشاركة حي السويس ، قراراً للواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بإغلاق أحد المستشفيات الخاصة الواقعة في نطاق حي السويس وذلك لعدم إستيفائها للتراخيص .

ويأتى هذا في إطار إستمرار حملات إدارة العلاج الحر للرقابة والمتابعة للمنشآت الطبية الخاصة في نطاق المحافظة وفقاً لمعايير الجودة ومكافحة العدوى ووفقاً أيضاً لإشتراطات التراخيص الخاصة بتشغيل المنشآت الطبيه ، و استبيان عدم استيفاء تلك المستشفي الخاص للتراخيص المنصوص عليها قانوناً.

ومن جانبه فقد أكد الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس علي أن حملات إدارة العلاج الحر تستهدف في المقام الأول الإطمئنان علي تقديم خدمة صحيه آمنه للمواطنين وان الفرصه متاحه لجميع المنشآت الخاصه لتصويب أخطائها الإجراءية وان العلاج الحر يُعطى إنذارات بتصويب الأخطاء التي يمكن ترك مجال لتصحيحها ، مشدداً في نفس التوقيت علي إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين للقانون .