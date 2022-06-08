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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أوروبا تدعمنا بالمليارات.. إبراهيم عيسى: اللي عايز مصر تقع الإخوان |فيديو

الإعلامي ابراهيم
الإعلامي ابراهيم عيسى

أكد الإعلامي ابراهيم عيسى، أن الدول الأوروبية ومؤسساتها تدعم مصر في كل القطاعات بقروض وتمويلات بمبالغ كبيرة ولو كانت كارهة أو تتآمر على مصر فلن تقدم كل هذا الدعم، قائلا: "اللي عايز مصر تقع هم الاخوان وتيار الاسلام السياسي".

واستعرض الاعلامي ابراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، مبالغ القروض والتمويلات التي قدمتها دول أوروبا لدعم مصر خلال عام 2021، ووجه رسالة لكل من يتحدث عن مؤامرة أوروبية على مصر قائلا: "لازم نهدى وندرك حقائق الأشياء عشان نبنى عليها مواقفنا بدلا من تحقيق عواطف ملتبسة وغامضة".

واستكمل: "علينا أن لا نشغل أنفسنا بمؤامرة كونية ضد مصر، والدول الاوربية لو عامله مؤامرة ضدنا مش هتقدم لنا كل هذا الدعم بمليارات الدولارات من التمويلات والقروض".


 

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