أثناء تحديث البيانات.. مركز تموين السيوف يستضيف قافلة للتطعيم بلقاح كورونا

نظم مركز تموين السيوف، شرقي الإسكندرية، برئاسة علاء خيرى وفريق العمل التابع له بالتعاون مع وحدة صحة دنا الوطنية بتنظيم قافلة طبية بمقر المركز تسهيلا على المواطنين أثناء تأدية خدمات البطاقات التموينية لأخذ اللقاح ضد فيروس كورونا سواء الجرعة الأولى أو الثانية أو الجرعة التنشيطية.

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وذكرت مديرية التموين في بيان أن ذلك يأتي فى إطار المسئولية المجتمعية لمركز تموين السيوف فى تقديم خدمات مجتمعية ليستفيد المواطن المصرى بالدور المجتمعى للمركز بجانب دوره الخدمى.

واشار البيان إلى أن القافلة الطبية لاقت إقبالا واستحسانا من المواطنين المترددين على المركز حيث يتمم المواطن إجراءات الخدمة التموينية و اخذ الجرعة التنشيطية لفيروس كورونا فى مكان واحد فى نفس التوقيت توفيرا للوقت و المجهود

كما قام مركز تموين السيوف بتحديث بيانات البطاقات التموينية لفريق عمل الحملة الصحية تيسيرا لوقتهم لخدمة المواطنين .