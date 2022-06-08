برلماني: الدولة في 8 سنوات اقتحمت ملفات شائكة وتعاملت معها بكل جرأة

قال النائب علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين - حزب الإصلاح والنهضة، إن الدولة المصرية على مدار 8 سنوات مع عهد الرئيس السيسي تقتحم ملفات شائكة وتعاملت معها بكل جرأة.

واضاف "مصطفي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائيه، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اقتحم كافة الملفات المستعصية والشائكة التي لم تستطيع الدولة التغلب عليها من قبل.

وتابع عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنه تم اتخاذ قرارات سريعة لحل كافة المشاكل التي تواجه المواطنين في جميع الملفات التي تخص المواطنين من الصحة والتموين وغيرها.