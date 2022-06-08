الصاوي بعد تجسيده خيرت الشاطر: كان عنده عسر هضم وشخصية عصبية

كشف الفنان خالد الصاوي، تفاصيل تجسيده لشخصية خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان المحظورة في مسلسل الاختيار 3، من منطلق إنساني ووطني وذلك من خلال رصد انفعالاته ومميزاته وليس فقط عيوبه، مضيفاً أن الفنان عندما يجسد شخصية ما فهو يجمع معلومات عن صفات وممارسات هذه الشخصية ومن ثم يُكون انطباعا عنها، ويلي ذلك تجسيد هذا الانطباع في الدراما.

وأوضح الصاوى أثناء حواره مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث عبر شاشة "etc"، مساء الأربعاء، أنّ خيرت الشاطر كان شديد الذكاء لكنه وظفه بشكل خاطئ، موضحًا أنه امتلك قدرة على تحقيق أهدافه قبل أن يقع في شر أعماله، وشخصيته غير عادية لأنه كان يدير ٣ وزارات.

وأتم: "استنبطت من ده إن (خيرت الشاطر) أكيد مكنش بينام وكان عنده عسر هضم، وكان شخصية عصبية".

وتابع الصاوي"خيرت الشاطر كان يدير ثلاث وزارات في وقت واحد، وهي الماليات والجناح المسلح والعلاقات الخارجية، بما يعني أنه كان يتولى ثلاث حقائب وزارية، كل منهما أخطر من الأخرى.