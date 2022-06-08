مسمار سخن في قدمي .. خالد الصاوي: عندي غباء رومانسي .. فيديو

قال الفنان خالد الصاوي، إنه يعاني من إنزلاق غضروفي، موضحاً أن الإصابة كانت في نفس الموضع الذي أجرى فيه قبل سبع سنوات جِراحة انزلاق غضروفي.

وقال خالد الصاوي، خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة ETC ، مساء اليوم الأربعاء، أنه اغبى لحظة في حياته ، بسبب شعوره بوجود مسمار سخن داخل قدميه بالكامل.

وتابع خالد الصاوي "أنه أصيب بانزلاق غضروفي خلال اشتراكه في أحد الأعمال الفنية، وكان يقوم بالتحمل عليه، ساخرا رغم إصابتي إلا أنني لدى غباء رومانسي وجميل".

ودخلت الإعلامية إنجي أنور في موجة من الضحك بعد" قول الفنان خالد الصاوي، أنه لديه غباء من نوع آخر وهو رومانسي، وذلك بعد قيامه بالضغط على رجله من أجل العمل ".