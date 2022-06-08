كريم درويش يلتقي رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المصرية في برلمان باريس |صور

التقى اليوم النائب كريم عبد الكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب كاترين مورن دوسيه عضو البرلمان الفرنسى ورئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المصرية فى البرلمان الفرنسى بحضور النائبة الدكتورة سحر عطية عضو مجلس النواب.
استعرض اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة البرلمانية منها وأهمية تعزيز العلاقات البرلمانية والتنسيق فى المحافل الدولية وكذلك إنشاء مجموعة صداقة مصرية فرنسية فى البرلمان المصرى وكذلك استضافة مصر مؤتمر المناخ cop 27 بجانب الموضوعات الخاصة بالتطورات على الساحتين الدولية والاقليمية.