قصور الثقافة: نعمل على الحفاظ على صناعة الحصير من الاندثار

قالت حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات بالهيئة العامة لقصور الثقافة، إن الحرف اليدوية منتشرة في مصر، مؤكدة أنهم يعملون على الحفاظ على صناعة الحصير من السمر، متابعة: "الحصير كان موجود في كل بيوت مصر، ونعمل على عمل حصير معلق".

وأوضحت خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، أنهم اتجهوا إلى الحصير الملون بالأصباغ "لو محفظناش عليها هاتندثر ويجب إعادة استخدام لها"، لافتة إلى أنهم يعملون على استخدامات كثيرة للحصير من أجل الحفاظ عليه.

وأشارت إلى أن مركز الفسطاط يخرج مجموعة من الفنانين في الحرف المختلفة، وهناك مبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للتدريب على الصناعات التقليدية، مؤكدة أن كل حرفة يدوية لها حكاية ودلالة يتم معرفة ذلك من الحرفيين، مشيرة إلى أن الخبز المصنوع أمام المواطن هو من أجل ما يتناوله، مشيدة بالخبز الذي يتم تصنيعه على الرمل.



