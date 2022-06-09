المجلس التصديري للحرف اليدوية: نعمل على زيادة الصادرات بالتنسيق مع جهات أخرى

قالت نورهان سفيان المدير التنفيذي للمجلس التصديري لـ الحرف اليدوية، إن المجلس يعمل على تعريف الحرفي ما تحتاج إليه الأسواق، منوهة بأن هناك حرف تلقى رواجا مثل السجاد والأرابيسك والكليم، والكليم يتم صناعته في أماكن كثيرة أشهرها فوة بكفر الشيخ.



وأوضحت خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، إنهم يعملون على زيادة الصادرات من خلال التنسيق مع جهات أخرى، كما يعملون على تنظيم دورات تدريبية والتواصل مع الحرفيين وترشيح بعض الشركات لهم، كما يتم المشاركة في معارض دولية ويكون الدعم حوالى 80%.



وأكدت أن معرض دبي شهد إقبالا كبيرا على الصناعات اليدوية المصرية مثل الأشياء الفرعونية والإسلامية وغيرها من المصنوعات، لافتة إلى أنهم يعملون على تطوير الحرف "النحاس والجلد" لتقديم شيء جديد وغير تقليدي.



