شعبة الأخشاب: من الضروري تشجيع الشباب على الصناعات اليدوية ودعمهم

قالت ولاء الشاذلي رئيس شعبة الأخشاب بغرفة صناعة الحرف اليدوية، إن الصدف والأخشاب من أكثر الأشياء المشهورة في مصر، مؤكدة أن قطاع الأخشاب يشهد حالة من التطوير.



وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، أن الصدف موجود منذ زمن ولكنه في حاجة إلى تطوير واستمرار، مشيرة إلى أنه في مرتبة كبيرة، مؤكدة أن هناك ورش كثيرة في مصر القديمة والجمالية.



وأشارت إلى أن من الضرورى تشجيع الشباب على هذه الصناعات ودعمهم وتحبيبهم من الموضوع وأنه يدر عائد كبير، خصوصا وأن السياحة بدأت في العودة مرة أخرى، كما يجب التصدير إلى الخارج، لافتة إلى أن الحكومة عليها أن تقديم القروض وتخفيف الضرائب والتعريف بأن الضرائب شىء طبيعي وليس شىء به خوف "مش بعبع، فهي حق الجميع".



