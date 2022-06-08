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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجديد توقيته مناسب| أنيس: القمر الصناعي 201 عمره الافتراضي ينتهي عام 2028

قمر صناعي
قمر صناعي

 قال أحمد أنيس رئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية، إن القمر الصناعي 201 عمره الافتراضي كان ينتهى عام 2028 وكان لدينا المزيد من الوقت في الانتظار، مؤكدا أنه كان من الضروري التفكير بجدية وانتظار التوقيت المناسب لإطلاق القمر الصناعي الجديد.

وقال أنيس ـ في تصريحات لقناة "النيل للأخبار" الفضائية مع الإعلامي محمد عبد الله من ولاية فلوريدا الأمريكية، إن الشركة المصرية للأقمار الصناعية لديها معايير وقواعد يحددها الاتحاد الدولي للاتصالات، معلنا أن الاتحاد الدولي عندما يعطي حقوق يتم ربطها بزمن يجبرنا فيه على استخدام تلك الحقوق وإلا سقطت حقوقنا فيها.

وأوضح رئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية أنه مع بداية العام الجاري كانت تلك الحقوق ستسقط بسبب أزمة "كوفيد 19"، واستطعنا، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات، مد فترة تلك الحقوق حتى شهر سبتمبر وبالتالي كان من الضروري إطلاق القمر الجديد في هذه الفترة.

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