عاجل
أخبار التوك شو.. أحمد موسى لـ موسيماني: اعتبر نفسك مش موجود بالأهلي.. القمر الصناعي نايل سات 301 يتجه إلى مداره حول الأرض سعر ومواصفات سيارة جاك 2020 في مصر | صور برلماني: توريد أكبر كمية من القمح في تاريخ مصر نتيجة القرارات الحكيمة أخبار الفن| ويجز وعفروتو في حفل بالسعودية.. انطلاق مسلسل الثمانية على شاهد.. وصورة نادرة تعيد المعتزلة نورمان أسعد للساحة أخبار التعليم| عميد كلية الفضاء: الأقمار الصناعية ليست رفاهية ولها أهداف كبيرة.. قرارات هامة باجتماع مجلس الجامعات الخاصة.. ضوابط تأجيل امتحانات الثانوية العامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب الرياضة يلتقي رئيس الاتحاد الإفريقي للكاراتيه

صدى البلد

التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،مساء اليوم الأربعاء، طاهر المصباحي رئيس الاتحاد الإفريقي للكاراتيه، ومحمد الدهراوى رئيس الاتحاد المصرى للكاراتيه بحضور النائب سيد نصر عضو مجلس إدارة الاتحاد، وخالد عبد الستار المدير التنفيذى للاتحاد.

استعرض اللقاء التجهيزات المتعلقة باستضافة مصر لبطولة الدورى العالمى سيرياس A التى تستضيفها مصر فى الفترة ١٠-١٢ يونيو الجارى بالصالة المغطاة بهيئة استاد القاهرة الدولى، بمشاركة نحو ٨٦١ لاعباً ولاعبة من ٧٦ دولة.

أكد رئيس الاتحاد الإفريقي للكاراتيه على مكانة مصر الدولية على مستوى رياضة الكاراتيه، والتنسيق والتعاون المثمر  بين الاتحادين الإفريقى والمصرى، معرباً عن ثقته فى قدرة الدولة المصرية على استضافة بطولة الدورى العالمى للكاراتيه، وتحقيق النجاح لها.

فيما أكد الدكتور أشرف صبحى دعم ومساندة الاتحاد الإفريقى للكاراتيه فى تحقيق رؤيته الرامية إلى تطور رياضة الكاراتيه وانتشارها بشكل كبير على مستوى القارة، مشيراً إلى المتابعة مع الاتحاد المصرى فيما يخص إعداد اللاعبين لمختلف البطولات، والتواصل الدائم مع الاتحاد الإفريقى، وكذا كافة الترتيبات والتجهيزات الخاصة ببطولة الدورى العالمى سيرياس A.

حضر من جانب وزارة الشباب والرياضة كل من الدكتور محمد الكردى مساعد الوزير، والدكتور عبد الأول محمد معاون الوزير، والدكتور علاء جاب الله مدير الاتصال السياسي بقطاع الرياضة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التواصل مع جوزيه.. أحمد موسى لـ موسيماني: اعتبر نفسك مش موجود بالأهلي

أشعر بالامتنان والتواضع.. موسيماني يوجه رسالة لجمهور الأهلي

مهيب عبدالهادي: الاتجاه لتكليف سامي قمصان بمهمة المدرب مؤقتا بالنادي الأهلي

أخفى الموبايل في سلة المهملات.. القصة الكاملة لتصوير "حمام السيدات" في مطعم الساحل الشمالي

بعد تصريحات موسيماني| الأهلي يبدأ مناقشة سير ذاتية لمدربين أجانب ..تعرف عليهم

فرج عامر: الأهلي في كأس العالم للأندية القادمة

تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 18 يسجل 860 جنيها

لأول مرة في التاريخ.. شفاء جميع مرضى السرطان في تجارب سريرية بأمريكا

ترشيحاتنا

الغرب يدعو إيران للوفاء بالتزاماتها دون تباطؤ

أيهما أفضل قيام الليل أم الصدقة ؟.. مبروك عطية يجيب

مبروك عطية : يجوز لمن استدان ألفًا أن يدفعها اثنين دون ربا

التعليم تصدر تعليمات عاجلة لـ المدارس بشأن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

ترقية 500 ألف موظف .. خبر سار من التنظيم والإدارة | شاهد

نايل سات 301 .. 3 أهداف رئيسية يحققها القمر الصناعي المصري الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدواء المعجزة.. تفاصيل اكتشاف علاج جديد يقضي على السرطان

جوني ديب لمتابعيه: أنتم أصحاب الفضل وسنتقدم معا

علاج ضغط الدم المرتفع بالمشروبات.. ونصائح مهمة للحوامل

حسام موسى في حوار لصدى البلد: فيلم فارس تعرض لظلم.. والإهداء لنور الشريف لاقى ترحاب الجميع.. والأنباء عن عرض مسلسل السر برمضان كان سوء تفاهم

فيديو

يجيب على كل التساؤلات.. رسائل وزير التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة

تناولها كثيرًا وغير ناضجة| 4 أسباب للنزلات المعوية من أكل البطيخ والخوخ

أحمد زاهر: تدربت كمال أجسام من أجل فارس.. وهذه قصة دخولي المستشفى والدم الأسود خلال تصوير الفيلم (حوار)

فيديو جراف..قصة الطفلة سجدة ..اتهمت والدتها بتعذيبها وطردها من المنزل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ