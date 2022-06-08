ترقية 500 ألف موظف .. خبر سار من التنظيم والإدارة | شاهد

قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إن قانون الخدمة المدنية صدر في ٢٠١٦ ووضع مستويات وظيفية والتنقل من مستوي وظيفي لآخر لابد من أن يكون المدة بعد ٣ سنوات من تاريخ القانون.

واضاف "الشيخ" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائيه، أنه يشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الكامل للجهاز الإداري للدولة وما قام به من تطوير في الجهاز منذ توليه منصب الرئيس.

وتابع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن سيتم ترقية ٤٠٠ الف إلى ٥٠٠ الف موظف، مشيرا إلى أن الموظفين الذين سيتم ترقيتهم سيضاف لهم حافز الترقية للمنصب الجديد واما الموظفين الذين وصلوا لاعلي ترقية في السلم الوظيفي سيتم إضافة حافز لهم بقيمة ٥٪ فقط.