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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| تعرف على التطبيقات التي تستهلك باقة الإنترنت بأجهزة آيفون.. شاومي تطلق هاتف Poco C40 بسعر اقتصادي

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

شاومي تطلق هاتف Poco C40 بسعر اقتصادي
 

أعلن فرع العلامة التجارية "بوكو" التابع لشركة شاومي في فيتنام، عن الهاتف الاقتصادي Poco C40، والذي ينطلق بتصميم خارجي متألق، وشاشة متميزة، بالإضافة إلى إمكانيات قوية وقدرات تصويرية متميزة.

 

واتساب يجلب ميزة جديدة لتسهيل شراء المنتجات.. فما هي؟
 

مع تزايد استخدام مليارات العملاء حول العالم  تطبيق التراسل الفوري واتساب WhatsApp، بل اعتماد العديد من الشركات أيضًا عليه للتفاعل مع عملائها، تعمل خدمة الدردشة الاجتماعية على إضافة ميزة جديدة لتسهيل عملية شراء المنتجات بنقرة زر.

 

كيف تعرف التطبيقات التي تستهلك باقة الإنترنت على آيفون؟
 
 

كيف تعرف التطبيقات التي تستهلك باقة الإنترنت على آيفون، يبدأ مالكو الهواتف الذكية الباهظة الثمن من آبل في التساؤل عن ماذا يستهلك باقة الإنترنت، عند استقبال رسالة مفاجئة من الشركة المزودة لخدمة الإنترنت،

 

عطل مفاجئ يصيب Gmail و محرك بحث جوجل عالميا
 

أصاب عطل مفاجئ، خدمة البريد الإلكتروني الشهيرة Gmail، مما تسبب في عدم قدرة المستخدمين على إرسال أو استقبال رسائل بريد إلكتروني أو إرفاق ملفات في ‏رسائلهم على التطبيق.

 

ريلمي تطلق أحدث أعضاء سلسلة GT عالميا.. سعر ومواصفات GT Neo 3T
 

أعلنت شركة ريلمي Realme، عن عضو جديد في سلسلة GT، وينطلق هاتف Realme GT Neo 3T الجديد إلى الأسواق العالمية، بميزات قوية وإمكانيات رائدة، تشبه إلى حد كبير الإصدار العادي GT Neo 3.

 

عرض الخميس.. اشتر آيفون XS بـ 5120 جنيهاً فقط
 

تقدم لك سلسة هواتف آيفون الغنية عن التعريف أفضل أداء لهاتف ذكي قد تحصل عليه فى الفترة الحالية، بفضل نظام تشغيلها السلس IOS، بالإضافة للتصميم المبهر الذى يخطف أنظارك مباشرةً، وبالتحديد فئة الـ X التى قدمت طفرة مع الشاشة الكاملة، ومنها هاتف iphone xs، لكن يعيبه سعره المرتفع.

تكنولوجيا أخبار التكنولوجيا واتساب آيفون شاومي جوجل

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