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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية: نايل سات 301 بداية لمرحلة جديدة

القمر الجديد 301
القمر الجديد 301

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصرى للشئون الإفريقية، إن المياه مرتبطة بجميع المجالات خاصة فيما يتعلق بالإنتاج الزراعي والطاقة، وعلاقتنا بحوض النيل مرتبطة بالحياة والتطور والازدهار، لافتاً إلى أن القمر الجديد بداية لمرحلة جديدة من العلاقات مع الدول الإفريقية وحوض النيل يشمل مزيد من التفاهمات والعلاقات والتعاون وكل هذه الأمور ترتبط بالملفات الأمنية والتنمية الصناعية والاقتصادية.

وأضاف “حليمة”، خلال مداخلة ببرنامج من مصر مع الإعلامي عمرو خليل، القمر الجديد 301 يمهد لمرحلة جديدة بين مصر ودول حوض النيل والجنوب الأفريقي ويشمل القارة الإفريقية بشكل غير مباشر، ووجود قنوات افريقية يفتح أفاق تعاون جديدة وينعكس بشكل إيجابي على العلاقات بين البلدان العربية بشكل إيجابى.

 أطلقت الشركة المصرية للأقمار الصناعية، أحدث قمر صناعي، نايل سات 301، ليحل محل "نايل سات 201"، الذي ينتهي عمره الافتراضي 2028.

وكان المصريون على موعد مع لحظة تاريخية لإطلاق القمر الصناعي الجديد نايل سات 301 من ولاية فلوريدا الأمريكية، في تمام الساعة 11 و4 دقائق ليلًا.

القمر الجديد الدول الافريقية والتنمية الصناعية القمر الجديد 301 دول حوض النيل القارة الافريقية البلدان العربية

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