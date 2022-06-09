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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 9-6-2022

توقعات الأبراج اليوم
توقعات الأبراج اليوم الخميس 9- 6- 2022

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس 9- 6- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج الحمل
مهنيا وصحيا: القمر بمنزل العمل يدفعك لاعتماد الدقة في كل عمل أو قول تقبل عليه وتبدي نشاطا وتضع أقدامك على الطريق الصحيح.
عاطفيا وعائليا: رغم الضغوط، تصر اليوم على القيام بواجباتك على أكمل وجه

برج الثور
عاطفيا: ما زال القمر في منزل الحب يعمل لصالحك ويمنحك سحرا وطاقة عاطفية أخاذة.
مهنيا واجتماعيا: تساعدك الحالة الفلكية أن تكسر حالة الملل بخطوات حاسمة، بشرط ألا تغامر وأن تنتبه لخطواتك.

برج الجوزاء
مهنيا واجتماعيا: القمر في مربع برجك.. انتبه اليوم كي لا تضع نفسك في موقف يؤخذ ضدك.
عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس ويضع الضغوط على عاتقك وعليك أن تتماسك وأن تتجنب العناد والعصبية.

برج السرطان
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد في منزل الأصدقاء يساعدانك على إثبات وجودك وتشعر بمحبة الأحباب والأصحاب.
مهنيا: القمر في منزل العلاقات يمنحك فرصة لإبراز مواهبك وإثبات نفسك واكتساب عادات جديدة

برج الأسد
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تكون متعقلا في إدارة الأمور المالية والمهنية، وانتبه لحقوقك.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد في مربع برجك مما يجعلك تسترجع ذكريات حزينة وعليك أن تقاوم ولا تدع المشاعر السلبية تسيطر عليك

برج العذراء
مهنيا: القمر في برجك يساعدك على تحقيق تقدم واليوم تشارك من حولك بأفكارك، فقط انتبه لحقوقك.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد في منزل الحظ يساعدانك أن تبدو مميزا ويعدانك بأوقات عاطفية سعيدة

برج الميزان
مهنيا وصحيا: القمر في منزلك الثاني عشر ويطالبك ذلك بالعناية بصحتك والعمل في صمت، والانتباه لحقوقك.
عاطفيا واجتماعيا: لا تستسلم للعصبية وعليك أن تنتبه اليوم ولا تعط الثقة إلا لمن يستحقها، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية

برج العقرب
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر يساعدك اليوم أن تلعب دورا قياديا في العمل أو مع الأصدقاء ويتبعك الكثيرون، فقط انتبه لحقوقك.
عاطفيا: رغم الضغوط والتشوش.. لديك اليوم سحر وطاقة عاطفية، ويساعدك ذلك على التأثير في الجنس الآخر

برج القوس
عاطفيا واجتماعيا: اليوم ينصحك الفلك بألا تفقد أعصابك أمام أي خلاف وعليك أن تقاوم مشاعر الإحباط.
مهنيا وماليا: القمر في وضع معاكس ومن المهم أن تتأنى اليوم في ردود أفعالك ولا تعلن عن أفكارك، وانتبه لحقوقك

برج الجدي
مهنيا وماليا: القمر ما زال اليوم في منزل الحظ ويمدك ذلك بالثبات والقوة ويسمح لك بإدارة المواقف.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد في منزل الحب يجعلانك أكثر قدرة على التعبير عن مشاعرك وتبدو لبقا في عرض وجهة نظرك.

برج الدلو
عاطفيا: رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يجعلك مبادرا وإيجابيا وتتقدم نحو الطرف الآخر بخطوات واثقة.
مهنيا وماليا: ما زال القمر في منزل المدخرات ويجعلك ذلك تحسن إدارة الأمور المالية وتخطط جيدا للمستقبل

برج الحوت
عاطفيا: إذا كنت متزوجا لا تدع حساسيتك اليوم تعكّر عليك صفو حياتك.
مهنيا وصحيا: يدعوك الفلك أن تهتم بصحتك ولا تهمل أي عارض وانتبه لحقوقك وادرس جيدا قراراتك

الأبراج خبيرة الأبراج عبير فؤاد برج الحمل توقعات الابراج - 6- 2022

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