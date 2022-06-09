توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 9-6-2022

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس 9- 6- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج الحمل

مهنيا وصحيا: القمر بمنزل العمل يدفعك لاعتماد الدقة في كل عمل أو قول تقبل عليه وتبدي نشاطا وتضع أقدامك على الطريق الصحيح.

عاطفيا وعائليا: رغم الضغوط، تصر اليوم على القيام بواجباتك على أكمل وجه

برج الثور

عاطفيا: ما زال القمر في منزل الحب يعمل لصالحك ويمنحك سحرا وطاقة عاطفية أخاذة.

مهنيا واجتماعيا: تساعدك الحالة الفلكية أن تكسر حالة الملل بخطوات حاسمة، بشرط ألا تغامر وأن تنتبه لخطواتك.

برج الجوزاء

مهنيا واجتماعيا: القمر في مربع برجك.. انتبه اليوم كي لا تضع نفسك في موقف يؤخذ ضدك.

عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس ويضع الضغوط على عاتقك وعليك أن تتماسك وأن تتجنب العناد والعصبية.

برج السرطان

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد في منزل الأصدقاء يساعدانك على إثبات وجودك وتشعر بمحبة الأحباب والأصحاب.

مهنيا: القمر في منزل العلاقات يمنحك فرصة لإبراز مواهبك وإثبات نفسك واكتساب عادات جديدة

برج الأسد

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تكون متعقلا في إدارة الأمور المالية والمهنية، وانتبه لحقوقك.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد في مربع برجك مما يجعلك تسترجع ذكريات حزينة وعليك أن تقاوم ولا تدع المشاعر السلبية تسيطر عليك

برج العذراء

مهنيا: القمر في برجك يساعدك على تحقيق تقدم واليوم تشارك من حولك بأفكارك، فقط انتبه لحقوقك.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد في منزل الحظ يساعدانك أن تبدو مميزا ويعدانك بأوقات عاطفية سعيدة

برج الميزان

مهنيا وصحيا: القمر في منزلك الثاني عشر ويطالبك ذلك بالعناية بصحتك والعمل في صمت، والانتباه لحقوقك.

عاطفيا واجتماعيا: لا تستسلم للعصبية وعليك أن تنتبه اليوم ولا تعط الثقة إلا لمن يستحقها، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية

برج العقرب

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر يساعدك اليوم أن تلعب دورا قياديا في العمل أو مع الأصدقاء ويتبعك الكثيرون، فقط انتبه لحقوقك.

عاطفيا: رغم الضغوط والتشوش.. لديك اليوم سحر وطاقة عاطفية، ويساعدك ذلك على التأثير في الجنس الآخر

برج القوس

عاطفيا واجتماعيا: اليوم ينصحك الفلك بألا تفقد أعصابك أمام أي خلاف وعليك أن تقاوم مشاعر الإحباط.

مهنيا وماليا: القمر في وضع معاكس ومن المهم أن تتأنى اليوم في ردود أفعالك ولا تعلن عن أفكارك، وانتبه لحقوقك

برج الجدي

مهنيا وماليا: القمر ما زال اليوم في منزل الحظ ويمدك ذلك بالثبات والقوة ويسمح لك بإدارة المواقف.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد في منزل الحب يجعلانك أكثر قدرة على التعبير عن مشاعرك وتبدو لبقا في عرض وجهة نظرك.

برج الدلو

عاطفيا: رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يجعلك مبادرا وإيجابيا وتتقدم نحو الطرف الآخر بخطوات واثقة.

مهنيا وماليا: ما زال القمر في منزل المدخرات ويجعلك ذلك تحسن إدارة الأمور المالية وتخطط جيدا للمستقبل

برج الحوت

عاطفيا: إذا كنت متزوجا لا تدع حساسيتك اليوم تعكّر عليك صفو حياتك.

مهنيا وصحيا: يدعوك الفلك أن تهتم بصحتك ولا تهمل أي عارض وانتبه لحقوقك وادرس جيدا قراراتك