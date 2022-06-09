حمدي منير: الجميع كان يترقب اللحظة التاريخية لإطلاق القمر الصناعي المصري

قال المهندس حمدي منير العضو المنتدب للشؤون الفنية لـ الأقمار الصناعية؛ إن الجميع كان يجلس في غرفه العمليات وهي تشمل المصنعين شركة تلاس الفرنسية ومن يمثلهم واستشاري تيجي سات ونايل سات لمتابعة انطلاق القمر الصناعى الجديد نايل سات 301، معلقًا “ الجميع كان يترقب اللحظة التاريخية لإطلاق القمر الصناعي المصري”

أضاف حمدي منير خلال مداخله هاتفية على القناة الأولى المصرية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج التاسعة ؛ أنه بعد انطلاق القمر ب 32 دقيقه يتم الفصل ثم بعدها ب 35 دقيقة يتم إرسال المعلومات من القمر الصناعي إلى وحدة التحكم ومن هنا يبدأ التعامل مع القمر .

أشار منير إلى أنه سيتلقى المعلومات مع الجانب المصري ومن كوريا وروما وفرنسا والبريمت الخاص بمصر في 6أكتوب ونسير جميعا مع القمر إلى النقطة الأولى في 19 يونيو وسنتخذ أول خطوة وهي فصل التيار الكهربي الخارجي عن القمر حتى ينفصل عن الصاروخ ؛ مشيرا أن لا يحق لنا أن نتركه أكثر من 40 دقيقه قبل الانطلاق .



