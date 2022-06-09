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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المتحدة: نجاح الفصل للقمر الصناعى المصرى جهد سنوات كثيرة من شركات عالمية

نايل سات301
نايل سات301

قال المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلانية من فلوريدا، "الناس هنا بتهنى بعضها وتحضن بعضها فى حالة سعادة غامرة بعد نجاح الفصل للقمر الصناعى المصرى فهو نتاج جهد سنوات كثيرة من شركات عالمية".

وأضاف “صالح”، خلال مداخلة ببرنامج "من مصر" مع الإعلامى عمرو خليل أن ما نشهده اليوم ناتج عن مجهودات كبيرة جداً لها سنوات،  القمر 201 سيظل في الخدمة والقمر 301 سيدخل الخدمة أيضا وسيتم اختباره وكل التكنولوجيا التى بداخله، وسيتم اختباره مرة أخرى بعد شهرين تقريباً وسيغطى الشرق الأوسط وأجزاء كبيرة من أفريقيا، بالإضافة إلى الانترنت العريض، وسيقدم تغطية قوية جدًا.

وتابع الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلانية من فلوريدا، أن موضوع التشويش موضوع مهم جدا، وكان يحدث تشويش باستخدام أجهزة متطورة جدًا، ومع تقدم التكنولوجيا أصبح هناك منع للتشويش بدون أجهزة أخرى، والقمر نفسه يدرك عمليات التشويش.

عمليات التشويش التكنولوجيا القمر 201 القمر 301 شركات عالمية الاعلامي عمرو خليل

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