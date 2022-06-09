قمة التواضع.. محمد صلاح في صورة مع أحد عمال الغردقة من إجازته الصيفية

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا صورة لـ محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني وليفربول الانجليزي، مع أحد عمال مدينة الغردقة، عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وتفاعل عدد كبير من قبل رواد السوشيال ميديا مع صورة محمد صلاح وأحد عمال الغردقة، ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين.

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين كالاتي: “قمة التواضع - فخر العرب - محترم - متواضع وجميل ديما”.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رفضه لتحدث أي طرف عن الأندية المصرية بطريقة غير لائقة.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «اتحاد الكرة عليه دور في تطوير منظومة كرة القدم، سواء ما يتعلق بالمنتخبات أو الدوري والتحكيم».

وحول لغط تكريم محمد صلاح، قال «التكريم معنوي، الاتحاد والدولة والجماهير تقول له متشكرين، بقوله شكرا، أنت لاعب ذكي ميتخفاش عليه»، مضيفا «هو نفسه قال في جلسة إنه مش الشخص اللي ممكن يبقى طيب أوي».

وأردف «صلاح قدم في طائرة خاصة، وتواصلت مع جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، وأخبرني أنه سينظم تكريما معنويا يوم المباراة، والتكريم مش معناه منح أموال لحمد صلاح، كونه مؤسسة اقتصادية مميزة ربنا يديله ويعينه».

وتابع «التكريم عبارة عن درع مستنسخ في شكل كريستال»، مازحا «مش رخيص و27 جنيه ده بآلاف».

وبالنسبة لبطولة أفريقيا لليد المقرر تنظيمها في مصر قال «تواصلنا مع الدكتور حسن مصطفى الذي يعتبر قيمة له وضعه وتقديره، وسننظم البطولة في مجمع حسن مصطفى»، مشيرا إلى الاستعداد الكامل لاستضافة البطولة الأفريقية لليد، فضلا عن بطولة أفريقيا للجمباز، إضافة إلى أكبر بطولة لرياضة السلاح.

وأوضح أن بطولة أفريقيا لليد ستنظم بحضور جماهيري، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وجه باعتبار 2023 عام الشباب العربي.

وحول احتمالية تقديم ملف لاستضافة كأس العالم قال«مش هنقول إلا لما نبقى دارسين وبنقدم، كل حاجة موجود ليها دراسة».