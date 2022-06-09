ميدو: هناك تجاهل متعمد من الكاف للكرة المصرية.. والدليل رخصة كاف برو

قال أحمد حسام ميدو إن غياب المدربين المصريين عن الدورة التدريبية التي ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) للحصول على رخصة كاف برو.

وأوضح ميدو عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور أنه لا يعلم أسباب غياب المدربين المصريين عن هذه الدورة التابعة للكاف.

وأشار إلى أن هذه الدورة التدريبية يجب أن يكون لها معايير وشروط واضحة مثل سنوات الخبرة والعمل في مجال التدريب.

غياب المصريين

وأكد أنه من العيب غياب المدربين المصريين عن هذه الدورة التدريبية متسائلاً:" لماذا لا يخاطب الاتحاد المصري مسؤولي الكاف لمشاركة المدربين المصريين في هذه الدورة التدريبية؟".

وأضاف:" هناك تجاهل متعمد لإيصال رسالة معينة ضد الكرة المصرية ، أنا حزين للغاية مما يحدث معنا من جانب الكاف".

وأشار إلى أن هذه الرخصة مهمة للغاية وكان أن يجب يشارك بها على الأقل مدربان من مصر.

وتابع:" لا أعلم إلى متى سيصمت مسؤولو الكرة المصرية عن حالة التجاهل التي يقوم بها الكاف ضد مصر؟ ومن أصحاب الأيادي الخفية الذين يريدون توجيه رسائل للكرة المصرية حول هذا التجاهل؟".