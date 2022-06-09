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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كرم جبر: لو استمر الإخوان مكنتش مصر هتبقى ولا شعبها

كرم جبر
كرم جبر

قال كرم جبر، رئيس المجلس الإعلالى لتنظيم الإعلام، إن الجيش نفسه له سمات واحدة تشبة المجتمع المصرى وله هدف ورسالة واحدة هو الدفاع عن هذا الوطن ولكن الإخوان حاولوا تفكيك الجيش وحاولوا عمل ميليشيات اللى كان بيعملها خيرت الشاطر.

وأضاف “جبر”، خلال حواره ببرنامج من مصر، المذاع على سى بى سى، أن “الجماعات الأرهابية حاولوا العمل على اشتعال الحروب الدينية.. وهما عرفين ان سقوط الجيش يعنى سقوط الدولة”.

وأشاررئيس المجلس الإعلالى لتنظيم الإعلام، إلى أن المصريين شعب بسيط ومسالم ما تعرفش مين مسلم ومين مسيحى لكنهم أرادوا شق الصف وهجروا بعض المسيحيين وحاولوا اللعب على التفرقة بين سنة وشيعة، وشفنا مظاهر غريبة بعد 2012 .

وتابع:" لو استمر الإخوان ما كانتش مصر هتبقى مصر ولا المصريين هما المصريين وكانت هيكون فى تنازل عن الأرض.. بيدوروا على علم غير العلم وهوية غير الهوية ، جسم الموطن رفض الشرعية المبتذلة التي أتت بها جماعة الإخوان".

وأكمل" انت طالع تقول عيش وحرية وعدالة اجتماعية ليه تنهب المتحف ومواصلات عامة وغيرها، وتوصل الخسائر لـ40 مليون دولار ، وشفنا مظاهرات ومسيرات لأشكال كانت غريبة علينا وشايلين بنادق واسلحة ، ولو لم تكن 2013 لما كانت هناك دولة مصرية وهؤلاء كانوا يسعون لحرب أهلية وهما لم تكن لهم خطة أو رؤية" .

كرم جبر المجتمع المصري ميليشيات خيرت الشاطر الجماعات الارهابية

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