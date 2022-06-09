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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هشام يكن: لدينا الإمكانيات الفنية لخوض مباراة هجومية أمام إثيوبيا .. فيديو

مصطفى محمد
مصطفى محمد

قال هشام يكن نجم الكرة المصرية الأسبق، أن منتخب مصر يمتلك القدرات الفنية والبشرية القادرة على تقديم مباراة هجومية أمام إثيوبيا في المباراة التي تجمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار.


وتابع  يكن في تقرير مصور نشره لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة، سعيد بتواجد أحمد رفعت في المنتخب، لأنه لائع رائع ويستحق التواجد في المنتخب، فوجود أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، وكذلك عمر مرموش، قد يشكل قوة هجومية كبيرة لمنتخب مصر أمام إثيوبيا.

 


مصطفى محمد الأجدر بقيادة الهجوم

وأكمل يكن، لابد أن يكون الأداء هجومي، ولابد من الاستعانة بمصطفى محمد بعد تسجيله هدف في المباراة الماضية، أعتقد أنه لديه الدوافع لاستمرار التألق مع المنتخب الوطني، وأتوقع ان يكون له دور في فوز المنتخب على إثيوبيا.

 

وأتم، قادرون على الفوز على إثيوبيا والأهم من الأداء في الوقت الحالي هو تجميع النقاط.

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