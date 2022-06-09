مواجهة نارية تجمع BMW M3 معدلة ضد بورشة 911 توربو إس.. فيديو

تعتبر BMW M3 و Porsche 911 Turbo S من بين أفضل السيارات الألمانية عالية الأداء المتوفرة حاليًا، وذلك على الرغم من أن بورشة تقدم خطوة تصاعدية في السرعة ولكن بسعر أعلى، ومع ذلك فإن BMW في هذا السباق لديها أفضلية تحسم الاحتمالات إلى لصالحها.

ترفع الترقيات قدرات محرك M3 إلى 600 حصان (447 كيلوواط) من طراز المنافسة المعتاد 503 حصان (375 كيلوواط) في الولايات المتحدة، ويرتفع عزم الدوران إلى 553 رطل قدم (750 نيوتن متر) مقابل 479 رطل قدم (650 نيوتن متر) في النسخة الأصلية القادمة من المصنع، ويقوم ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذو الثماني سرعات بتوجيه الطاقة إلى كلا المحورين، تعتبر سيارة BMW ثقيلة بعض الشيء حيث يبلغ وزنها 3924 رطلاً (1780 كجم).

تأتي سيارة بورشة 911 Turbo S بمواصفات رائعة من المصنع، حيث تتميز النسخة الخاصة بالولايات المتحدة بمحرك توربيني مزدوج سعة 3.8 لتر ذو ست أسطوانات ينتج عنه 640 حصان (477 كيلو واط) وعزم دوران 590 رطل قدم (800 نيوتن متر)، يرسل صندوق التروس ثنائي القابض بثماني سرعات الإخراج إلى العجلات الأربع، يزن هذا الطراز 3616 رطلاً (1640 كجم).

في سباق التسارع الأول، يتفاعل سائق 911 Turbo S ببطء مع البداية، مما يسمح لـ M3المضبوط بأخذ زمام المبادرة في وقت مبكر، ثم تبدأ بورشة في زيادة سرعتها قرب نهاية ربع ميل ولكن ليس بما يكفي لتحقيق النصر.

بالنسبة للسباق التالي، ينطلق الشخص الذي يقف خلف عجلة القيادة في 911 Turbo Sفي المقدمة، ولا يمكن لـ M3مواكبة ذلك، وتفوز بورشة بالجولة الثانية.

يأتي السباق الثالث لتحديد الفائز الحقيقي، حيث حقق 911 Turbo Sانتصارًا ثانيًا، لكن الفجوة بينه وبين M3أقرب كثيرًا هذه المرة، وفي أسرع تشغيل لها، تغطي 911 توربو إس ربع ميل في 10.3 ثانية، ويتطلب M3 زمن قدرة 10.6ثانية لإكمال تلك المسافة.