عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواجهة نارية تجمع BMW M3 معدلة ضد بورشة 911 توربو إس.. فيديو

صدى البلد

تعتبر BMW M3 و Porsche 911 Turbo S من بين أفضل السيارات الألمانية عالية الأداء المتوفرة حاليًا، وذلك على الرغم من أن بورشة تقدم خطوة تصاعدية في السرعة ولكن بسعر أعلى، ومع ذلك فإن BMW في هذا السباق لديها أفضلية تحسم الاحتمالات إلى لصالحها.

ترفع الترقيات قدرات محرك M3 إلى 600 حصان (447 كيلوواط) من طراز المنافسة المعتاد 503 حصان (375 كيلوواط) في الولايات المتحدة، ويرتفع عزم الدوران إلى 553 رطل قدم (750 نيوتن متر) مقابل 479 رطل قدم (650 نيوتن متر) في النسخة الأصلية القادمة من المصنع، ويقوم ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذو الثماني سرعات بتوجيه الطاقة إلى كلا المحورين، تعتبر سيارة BMW ثقيلة بعض الشيء حيث يبلغ وزنها 3924 رطلاً (1780 كجم).

 

تأتي سيارة بورشة 911 Turbo S بمواصفات رائعة من المصنع، حيث تتميز النسخة الخاصة بالولايات المتحدة بمحرك توربيني مزدوج سعة 3.8 لتر ذو ست أسطوانات ينتج عنه 640 حصان (477 كيلو واط) وعزم دوران 590 رطل قدم (800 نيوتن متر)، يرسل صندوق التروس ثنائي القابض بثماني سرعات الإخراج إلى العجلات الأربع، يزن هذا الطراز 3616 رطلاً (1640 كجم).

 

في سباق التسارع الأول، يتفاعل سائق 911 Turbo S ببطء مع البداية، مما يسمح لـ M3المضبوط بأخذ زمام المبادرة في وقت مبكر، ثم تبدأ بورشة في زيادة سرعتها قرب نهاية ربع ميل ولكن ليس بما يكفي لتحقيق النصر.

 

بالنسبة للسباق التالي، ينطلق الشخص الذي يقف خلف عجلة القيادة في 911 Turbo Sفي المقدمة، ولا يمكن لـ M3مواكبة ذلك، وتفوز بورشة بالجولة الثانية.

 

يأتي السباق الثالث لتحديد الفائز الحقيقي، حيث حقق 911 Turbo Sانتصارًا ثانيًا، لكن الفجوة بينه وبين M3أقرب كثيرًا هذه المرة، وفي أسرع تشغيل لها، تغطي 911 توربو إس ربع ميل في 10.3 ثانية، ويتطلب M3 زمن قدرة 10.6ثانية لإكمال تلك المسافة.

BMW M3 Porsche 911 Turbo S BMW السيارات السيارات الألمانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التواصل مع جوزيه.. أحمد موسى لـ موسيماني: اعتبر نفسك مش موجود بالأهلي

سعر الذهب اليوم الخميس 9-6-2022

أشعر بالامتنان والتواضع.. موسيماني يوجه رسالة لجمهور الأهلي

التعليم تصدر تعليمات عاجلة لـ المدارس بشأن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

أخفى الموبايل في سلة المهملات.. القصة الكاملة لتصوير "حمام السيدات" في مطعم الساحل الشمالي

لأول مرة في التاريخ.. شفاء جميع مرضى السرطان في تجارب سريرية بأمريكا

فرج عامر: الأهلي في كأس العالم للأندية القادمة

مهيب عبدالهادي: الاتجاه لتكليف سامي قمصان بمهمة المدرب مؤقتا بالنادي الأهلي

موضوعات متعلقة

لامبورجيني هوركان STO الخارقة تتألق بفضل تعديلات نوفيتيك.. صور

سعر ومواصفات سيارة جاك 2020 في مصر | صور

نظرة شاملة على سيارة جيلي إمجراند الجديدة في مصر.. صور

أودي A6 تظهر بـ تحديثات تمهيدًا للكشف عنها قريبًا .. صور

كوبرا تكشف عن UrbanRebel موديل 2025 الكهربائية فائقة السرعة.. صور

نيسان نافارا آر بترقيات خارقة تصل الى 1000 حصان.. صور

الناجون من الموت المبكر.. تعرف على أطول السيارات عمرًا.. صور

بيجو تكشف عن مجموعة من الصور التشويقية لأحدث سياراتها المنتظرة.. شاهد

ترشيحاتنا

أخبار العالم| الغرب يدعو إيران للوفاء بالتزاماتها دون تباطؤ وتوقعات بانكماش اقتصاد روسيا 15%

مصر وإثيوبيا الأبرز.. مباريات اليوم الخميس 9 - 6 - 2022 والقنوات الناقلة

أخبار التكنولوجيا| تعرف على التطبيقات التي تستهلك باقة الإنترنت بأجهزة آيفون.. شاومي تطلق هاتف Poco C40 بسعر اقتصادي

طعم يجنن.. أغنام البرقي بمطروح في الصدارة خلال عيد الأضحى.. شاهد

تغير 45 حفاضة باليوم.. حليمة أم لتسع تواءم تحكي معاناتها بتربية أطفالها|فيديو

رئيس حزب التجمع: القائمة النسبية غير المشروطة أفضل نظام انتخابى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدواء المعجزة.. تفاصيل اكتشاف علاج جديد يقضي على السرطان

جوني ديب لمتابعيه: أنتم أصحاب الفضل وسنتقدم معا

علاج ضغط الدم المرتفع بالمشروبات.. ونصائح مهمة للحوامل

حسام موسى في حوار لصدى البلد: فيلم فارس تعرض لظلم.. والإهداء لنور الشريف لاقى ترحاب الجميع.. والأنباء عن عرض مسلسل السر برمضان كان سوء تفاهم

فيديو

يجيب على كل التساؤلات.. رسائل وزير التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة

تناولها كثيرًا وغير ناضجة| 4 أسباب للنزلات المعوية من أكل البطيخ والخوخ

أحمد زاهر: تدربت كمال أجسام من أجل فارس.. وهذه قصة دخولي المستشفى والدم الأسود خلال تصوير الفيلم (حوار)

فيديو جراف..قصة الطفلة سجدة ..اتهمت والدتها بتعذيبها وطردها من المنزل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ