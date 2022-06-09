خالد جلال: الدوري صعب والسوشيال ميديا أزمة موسيماني.. فيديو

أكد خالد جلال المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلي أن حسم لقب الدورى الممتاز بين الاهلي والزمالك وبيراميدز أصبح معقدا للغاية لافتا إلى أن المسابقة المحلية صعب التكهن ببطل الدوري.

قال خالد جلال عبر برنامج ملعب أون تايم : الجنوب إفريقي بيستو موسيماني المدير الفنى للأهلي حقق العديد من البطولات المحلية والقارية ويحسب له ذلك كمدرب.

تابع : مشكلة موسيماني التركيز مع السوشيال ميديا ولن يستطيع إدارة المباريات وأنا لا أركز مع السوشيال ميديا سواء كنت مدربا للزمالك أو أى فريق آخر رغم أنه يصلنى بعض الأنباء من خلالها.

أضاف : أنا مع رحيل موسيماني نهاية الموسم الحالي بعد التصريحات الأخيرة له ووضح أنه عصبي ورد فعله قوى ومن هذا المنطلق القادم أصعب بالنسبة لموسيماني مع فري قالأهلي.

كانت مورا تيجالي دونت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة: “إن اجتماع الأخير مع إدارة القلعة الحمراء يأتي في سياق طبيعي، ولا يدعو للقلق، رغم غرابة إعلان عقد الاجتماع”.

وأضافت "إنه أمر عادي أن يلتقي النادي بالمدرب، ولكن يجب أن أقول إنها المرة الأولى التي نرى فيها نادٍ يعلن عن لقائه مع المدرب بيتسو".

وواصلت: “لا نشعر بالقلق حيال أي شيء يتعلق بالاجتماع. خاض موسيماني 94 لقاء مع الأهلي ولم يهزم في 88٪ من المباريات، لقد قام المدرب وفريقه الفني بعمل جيد”.

يذكر أن الإعلامي إسلام صادق، كشف عن هوية خليفة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني حال رحيله عن النادي الأهلي خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقال صادق فى تصريحاته لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "تن": "السويسري ديفيد سيزا الأقرب لخلافة موسيماني فى تدريب النادي الأهلي وهناك مفاوضات معه خلال الساعات القليلة الماضية".

وأضاف: "هناك اتجاه داخل الاهلي لحضور ديفيد سيزا لمباراتي الأهلي أمام الزمالك فى الدوري وبيراميدز فى كأس مصر".



فيما كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن كواليس اللقاء الذي عقده محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عبر تطبيق زووم، بحضور أعضاء شركة كرة القدم ولجنة التخطيط.



وقال شوبير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت «بدأ موسيماني اللقاء بمسئولي الأهلي وأخبرهم أنه متعب بسبب إصابته بفيروس، وكان متعبًا حقًا».



وأوضح «طرح المسئولون جميع استفساراتهم وكل طلباتهم، وطلبوا منه إضافة عنصر للجهاز الفني وتغيير مدرب الأحمال، لأن الأحمال تسبب مشاكل كثيرة للفريق».



وتابع «المسئولون في الأهلي طلبوا من موسيماني إقامة مباريات ودية وتقليل الإجازات. قال لهم هذه سياستي وأنا أنفذها وأعرف كيف أعمل ولم نكن قادرين على الكلام قبل ذلك ردوا عليه قائلين أن النتائج سيئة».

وشدد على أن «موسيماني يفضل التحدث مع الخطيب، فهو لا يحب أمير توفيق من الآخر، ولا يعرف أن حسام غالي قوي».

وتابع «الأهلي لديه 3 سيناريوهات بدون ترتيب، أولها الجهاز الحالي الذي يكتمل لنهاية الموسم، والثاني بعد مباريات المصري في السلوم والشرقية والزمالك، والثالث توجيه الشكر له يوم السبت مع حفل تكريم».

ولفت «إذا استمر موسيماني فسيواصل طلبات مجلس الإدارة، مع إضافة عنصر جديد في الجهاز الفني وتغيير حمولة المدرب، وهذا أمر رفضه موسيماني، لكن أمس لم يقل آه ولم يقل لا».

واختتم أحمد شوبير حديثه «موسيماني ووكيله كثيرا ما يرفضون طلبات مجلس إدارة الأهلي».