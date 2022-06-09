مصر وإثيوبيا الأبرز.. مباريات اليوم الخميس 9 - 6 - 2022 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس 9 - 6 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم يأتي فى مقدمتها مواجهة منتخب مصر الوطنى أمام نظيره منتخب إثيوبيا فى تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 المقرر إقامتها فى كوت ديفوار الى جانب مباراة البرتغال أمام التشيك وسوسرا مع إسبانيا فى دورى الأمم الأوروبية.



]ورى الأمم الأوروبية

البرتغال vs التشيك– الساعة 8:45 مساء على قناة S Sport 1 HD

سويسرا vs إسبانيا– الساعة 8:45 مساء على قناة TVE La 1 HD

كوسوفوX إيرلندا الشمالية– الساعة 8:45 مساء

جبل طارق vs بلغاريا– الساعة 8:45 مساء

مقدونيا الشمالية vs جورجيا– الساعة 8:45 مساء

النرويج vs سلوفينيا– الساعة 8:45 مساء

السويد vs صربيا– الساعة 8:45 مساء

اليونان vs قبرص– الساعة 8:45 مساء

مالطةvs إستونيا– الساعة 8:45 مساء



تصفيات أمم إفريقيا

بوروندي vs الكاميرون– الساعة 3 مساء

جنوب السودان vs مالي– الساعة 3 مساء

إثيوبيا vs مصر– الساعة 6 مساء

نيجيريا سيراليون– الساعة 6 مساء

ليسوثو vs كوت ديفوار– الساعة 7 مساء

المغرب vs جنوب أفريقيا– الساعة 9 مساء

غينيا vs مالاوي– الساعة 9 مساء



مباريات ودية

السعودية vs فنزويلا– الساعة 7 مساء

الجزائر vs جمهورية الكونغو– الساعة 9:30 مساء

ويلتقى منتخب مصر الوطني نظيره منتخب إثيوبيا مساء اليوم الخميس بالعاصمة المالاوية ليلونجوي ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار 2023.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره الإثيوبي في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة على ملعب بينجو الدولي بالعاصمة المالاوية ليلونجوي.

وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورت صاحبة الحقوق الحصرية لبث مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023 فى كوت ديفوار مباراة مصر وإثيوبيا على الهواء مباشرة كما تنقلها قناة أون تايم سبورت المصرية على التردد الأرضي.

كان محمد شوقي المدرب العام لمنتخب مصر الوطني كشف إن المنتخب جاهز لمواجهة إثيوبيا في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بكوت ديفوار منتصف 2023.

وأوضح شوقي في تصريحات تليفزيونية: "نعاني من إصابات كبيرة كنا نأمل في تواجد جميع العناصر، هناك صعوبة في تجهيز البدائل نظرا لضيق الوقت لكننا نثق في قدرتنا على تحقيق الفوز".

وواصل المدرب العام للمنتخب: "الوقت ضيق والغيابات طالت لاعبين مهمين، لا نستطيع القول أن الغيابات غير مؤثرة، لكن نهدف للفوز والعودة بنقاط اللقاء.

ويغيب عن منتخب مصر فى مواجهة أثيوبيا كل من محمد صلاح ومحمد الننى ومحمود حسن تريزيجيه الذين تخلفوا عن السفر مع الفراعنة لمالاوى للإصابة، وكذلك ياسر ابراهيم لإصابته بنزلة برد ومحمد عبد المنعم لاستكمال برنامجه التأهيلى فى القاهرة.

واختتم منتخب مصر بقيادة إيهاب جلال المدير الفني للفراعنة، تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب إثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا.

وبدأ المران بتدريبات بدنية وأداء بعض الجمل التكتيكية ثم تقسيمة في نهاية المران.

وتواجد في مران منتخب مصر جمال علام رئيس اتحاد الكرة كما تواجد سفير مصر في مالاوي محمد شريف و اللواء حلمي مشهور والكابتن حازم إمام والكابتن محمد بركات أعضاء المجلس.

منتخب مصر حقق الفوز في الجولة الأولى من تصفيات أمم أفريقيا على منتخب غينيا بهدف دون رد.

ويتصدر منتخب مالاوي المجموعة الرابعة فى تصفيات كأس أمم أفريقيا برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف المسجلة أمام منتخب مصر، وفى المقابل، يحتل منتخب إثيوبيا المركز الثالث بلا رصيد من النقاط، بفارق الأهداف المسجلة عن منتخب غينيا صاحب المركز الرابع.